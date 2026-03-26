Mbda, raddoppiata la produzione di missili tra il 2023 e la fine del 2025

Raddoppio della produzione di missili tra il 2023 e la fine del 2025, ulteriore aumento della produzione del 40% previsto nel solo 2026, investimento pianificato raddoppiato per il periodo 2026-2030, fino a 5 miliardi di euro spesi in Europa e 2.800 assunzioni nel 2026: sono i dati diffusi a Parigi durante la conferenza stampa annuale di Mbda, in cui il ceo Éric Béranger ha sottolineato la posizione del gruppo europeo come un principale fornitore globale di avanzati e innovativi sistemi d’arma.

Mbda è un gruppo europeo multinazionale leader mondiale dei sistemi d’arma complessi, l’unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre armi complesse per soddisfare tutti i requisiti operativi, attuali e futuri, di tutte e tre le forze armate (terrestre, marittima e aerea). È controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%). In Italia Mbda, oltre ai tre siti di Roma, Fusaro e La Spezia, è ora presente anche a Torino e Pomigliano, ha ricordato Eric Béranger durante la conferenza stampa. La Spezia in particolare è il centro di sviluppo e produzione di missili antinave per eccellenza, dove lavorano più di 350 persone (erano meno di 200 nel 2020). Dal sito della Spezia dipende l’insediamento di Mmda di Aulla dove viene caricato l’esplodente nei missili. Alla Spezia è in fase di sviluppo – il contratto era stato firmato l’anno scorso – per la Marina Militare italiana il missile antinave pesante Teseo MK2/E che equipaggerà le nuove unità della Marina Militare quali le navi classe Fremm Evo, unità combattenti multi missione Mpcs/Ppa (Multi Purpose Combat Ship/Pattugliatori Polivalenti d’Altura) e i cacciatorpediniere di nuova generazione DDX, mentre affiancherà la precedente versione MK2/A, a bordo delle navi classe Fremm e Orizzonte

Il ceo di Mbda ha messo in luce la capacità del gruppo di soddisfare le crescenti richieste di produzione, raddoppiata tra il 2023 e la fine del 2025. Allo stesso tempo l’azienda ha rafforzato l’impegno per gli anni a venire, con una previsione di un ulteriore aumento del 40% della produzione, previsto nel solo 2026..

Nel corso del 2025, Mbda ha registrato ricavi pari a 5,8 miliardi di euro. Tale crescita è dovuta principalmente al successo del ramp-up, delle consegne e di importanti contratti sottoscritti con vari partner europei e internazionali, nonché alla maggiore adozione di tecnologie avanzate per affrontare l’evoluzione delle minacce militari globali.

Éric Béranger ha inoltre annunciato un piano di investimenti raddoppiato rispetto a quello annunciato nel 2025, che si attesta ora sui 5 miliardi di euro, da spendere in ambito europeo nel periodo 2026-2030.

Totale ricavi (2025): 5,8 miliardi di euro

Acquisizione di ordini (2025): 13,2 miliardi

Portafoglio ordini (2025): 44,4 miliardi

Investimenti pianificati di 5 miliardi nel periodo 2026-2030

Previste assunzioni di 2.800 nuovi dipendenti nel 2026

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