Giunta itinerante nel Medio Ponente: l’impatto sociale di Fincantieri, ma non solo all’ordine del giorno

La giunta comunale di Genova si è riunita nel Municipio Medio Ponente per la quinta seduta itinerante, in via Sestri 7, a Sestri Ponente.

«È il Municipio più popoloso della città ed è un territorio che presenta grandi opportunità, ma anche criticità rilevanti, legate al ruolo che ha sempre avuto nello sviluppo industriale di Genova − ha dichiarato la sindaca Silvia Salis − sappiamo che la convivenza con le aziende non è facile e crediamo sia importante costruire con loro un rapporto affinché rinnovino e rafforzino il ruolo che svolgono sul territorio. Ho parlato con l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, per discutere di ciò che l’azienda può fare a favore del tessuto sociale di questa zona: c’è la volontà di valutare la riconversione di alcune aree industriali in spazi con funzioni sociali, utilizzabili anche oltre l’orario di lavoro. E non possiamo dimenticare l’impatto sul sistema scolastico, con centinaia di bambini che si stanno iscrivendo nelle nostre scuole. È giusto che il Comune lavori insieme alle realtà del territorio: in Italia esistono molti esempi di insediamenti industriali capaci di produrre effetti positivi sulle città con investimenti a beneficio dei residenti. L’industria è importante, ma deve essere consapevole anche dell’impatto sociale che ha sulla città».

Dopo il saluto della sindaca di Genova, Silvia Salis, ai dipendenti del Municipio, la prima parte della mattinata è stata dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti.

Tra i provvedimenti presentati, su proposta dell’assessore al Patrimonio e alle Politiche della casa, Davide Patrone, è stata approvata l’istituzione dell’Osservatorio tecnico comunale e per l’abitare e del Tavolo permanente per la definizione partecipata delle scelte strategiche in tema di Politiche abitative. Inoltre, su proposta dell’assessora all’Urbanistica, Francesca Coppola, è stata approvata la proposta di delibera al consiglio comunale di adozione di “aggiornamento delle norme generali del Puc per l’introduzione di disposizioni di tutela del suolo e del verde”.

L’assessora Coppola, durante l’illustrazione della delibera, ha evidenziato come «il quartiere di Sestri Ponente sia molto attenzionato per la presenza di isole di calore». Nell’ambito del Municipio Medio Ponente, Coppola ha ipotizzato l’applicazione della depavimentazione su villa Bombrini, a Cornigliano, e su alcuni assi viari di collegamento delle ville storiche.

Proprio sul patrimonio storico, l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha evidenziato che alcuni siti dei Rolli days, da domani a domenica aperti al pubblico con le visite guidate dei divulgatori scientifici, insistono sul territorio del Medio Ponente, a partire alla Badia di Sant’Andrea degli Erzelli, aperta per la prima volta. Su proposta dell’assessore Montanari, la Giunta ha approvato la presentazione delle candidature al bando Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’Unesco. Il bando finanzia piani di gestione, studi, restauri e progetti finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti.

Dopo l’approvazione dei provvedimenti, la sindaca Salis, il presidente del Municipio, Fabio Ceraudo, e gli assessori comunali hanno incontrato i componenti del consiglio municipale. Sono stati affrontati alcuni temi: dalla convivenza con Fincantieri (ieri un incontro con l’amministrazione comunale e la struttura commissariale per un aggiornamento dell’accordo di programma) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, scuola e inclusione, mobilità, sviluppo dei 4 assi di forza, zone 30 (in piazza Baracca), rotatoria in piazza Massena, decoro e progetti sul sociale già attivati e che partiranno a breve rivolti all’infanzia, agli anziani e all’integrazione sociale, anche sull’insegnamento dell’italiano e rivolte alle donne straniere, in particolare bengalesi.

L’assessora al Welfare, Cristina Lodi, ha ricordato l’attivazione del progetto Lgnet3 in particolare davanti allo stabilimento Fincantieri: i prossimi appuntamenti con l’unità mobile sono previsti per il 30 marzo, 13 e 27 aprile a Sestri e il 23 marzo e 20 aprile a Cornigliano.

Sul recupero degli ingombranti l’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, ha annunciato che in piazza Consigliere sarà attivato un progetto sperimentale, che in via Sestri saranno installati nuovi cestini per la differenziata e una nuova centralina Arpal in via Cornigliano. È stata prospettata anche la possibilità di avviare una Cer-Comunità energetica rinnovabili sulla copertura dell’edificio di via Merano.

Sul commercio, l’assessora, Tiziana Beghin, ha affrontato il possibile futuro del mercato del Ferro, con una progettualità a vocazione sociale, particolarmente richiesta dal territorio, mentre sull’area ex Marconi, l’assessora ha evidenziato che «la progettualità non prevede nessuna galleria commerciale, ma l’insediamento di alcuni servizi per lo studentato, senza grandi superfici di vendita, come ci siamo impegnati, senza alcuna deroga, a tutela del commercio di vicinato».

Dal prossimo anno scolastico, riaprirà l’asilo nido Castello Raggio, in via Cervetto.

«Grazie alla direzione Lavori pubblici del collega Ferrante – ha annunciato l’assessora alle Politiche educative, Rita Bruzzone – dal prossimo anno scolastico restituiremo una scuola completamente rinnovata e incrementata nella capienza e offerta formativa: dagli attuali 28 posti, nella sede di villa Bickley, a 40. Martedì – ha ricordato l’assessora Bruzzone – sono iniziate le iscrizioni ai nidi, che da quest’anno avrà anche una seconda finestra tra settembre ottobre».

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio hanno incontrato alcuni cittadini, individuati dallo stesso presidente, che hanno portato all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio (impatti lavori ribaltamento a mare, parco villa Bombrini, valle rio san Pietro, rifiuti).

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita a villa Bombrini e al mercato del Ferro. In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: palazzo Pessagno (incontro Civ), teatro Verdi, palazzo Fieschi, Corderia e scuola primaria Ferrero a Cornigliano, interessata da un progetto, finanziato da fondi europei, per la realizzazione di un orto didattico sulla terrazza, oltre a interventi di ritinteggiatura e decorazione. A causa dei provvedimenti conseguenti all’avviso per vento di burrasca forte, sono stati rimodulati o rinviati alcuni sopralluoghi inizialmente previsti, tra cui quelli ai giardini Bickley, valletta rio san Pietro, villetta Brignole, Villa Serra e Giardini Melis e villa Parodi.