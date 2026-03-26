Edilizia residenziale pubblica, Ghio (Pd): “Tagliati 13 mln destinati a ristrutturare 600 alloggi a Genova”

«A Genova il Governo ha tagliato circa 13 milioni di euro già destinati alla ristrutturazione di circa 600 alloggi popolari oggi inutilizzabili, mentre a livello nazionale si parla di circa 970 milioni di euro fermi. Dalle notizie emerse e dalle segnalazioni dei sindacati degli inquilini risulta che risorse fondamentali per il recupero degli alloggi pubblici siano state bloccate o riallocate, il Governo chiarisca dove sono state riallocate e se è vero che il sostegno alla casa sia stato dirottato in spese legate alla guerra». A dirlo è la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione alla Camera, firmata dai colleghi Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, in cui chiede al Governo se intende ripristinare le risorse originariamente previste per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

«Solo nel Comune di Genova – aggiunge – oltre 2.000 alloggi pubblici restano vuoti perché non vengono riqualificati, a fronte di migliaia di domande da parte di famiglie in difficoltà. Una situazione inaccettabile che il Governo ancora una volta scarica sui comuni. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare chiarezza su quanto sta accadendo. Chiediamo il ripristino immediato dei fondi, a partire dai 13 milioni destinati a Genova, tempi certi per lo sblocco degli interventi e un piano straordinario per rimettere a disposizione gli alloggi oggi inutilizzabili», dice Ghio.