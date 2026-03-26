Il 30 marzo al Blue District career day di Genova For Yachting

Un'occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo dei superyacht e della nautica: dalle 10.30 alle 17 colloqui di orientamento e selezione

Lunedì 30 marzo al Blue District di Genova (via del Molo 65 rosso) si terrà il career day dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo dei superyacht e della nautica professionale. L’appuntamento è organizzato da Genova For Yachting e vedrà scendere in campo tutto il cluster marittimo portuale, cantieri, marine e aziende specializzate.

Il career day si rivolge a studenti universitari e laureati, studenti e diplomati di Istituti tecnici, Its e persone con qualifica o esperienza.

L’evento inizierà alle 9.00 con i saluti istituzionali e l’accoglienza dei partecipanti, a cui seguirà la presentazione dell’evento. Dalle 10.30 fino alle 17.00 spazio ai colloqui di orientamento e di selezione.

Tra i partecipanti anche Spediporto che, nel suo spazio, offrirà consigli per valorizzare il proprio profilo, informazioni su opportunità e realtà del settore, indicazioni per candidature mirate e strategie di inserimento. Sarà anche possibile raccogliere candidature per le aziende associate che non saranno fisicamente presenti al career day.

Per iscriversi all’evento è necessario compilare questo form.