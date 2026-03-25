UniGe guadagna posizioni nel QS World University Rankings by Subject 2026

Secondo l’ultima edizione dei QS World University Rankings by Subject 2026, pubblicata oggi dall’analista QS Quacquarelli Symonds, l’Università di Genova si posiziona tra i migliori al mondo in 21 differenti discipline. Un risultato che testimonia non solo la solidità della ricerca e della didattica, ma anche una spiccata dinamicità: a livello globale, delle 21 materie classificate, ben 11 migliorano la propria posizione rispetto allo scorso anno, mentre 8 fanno il loro ingresso in classifica per la prima volta e 2 rimangono stabili.

L’edizione 2026 vede il debutto in classifica di diverse materie per UniGe, tra cui Engineering – Civil & Structural, Engineering – Chemical, Environmental Science, Geology (6ª in Italia), Geophysics, Philosophy e Modern Languages. In ambito nazionale, l’Ateneo vanta posizioni di rilievo assoluto: 4° posto in Italia per Earth & Marine Sciences e al 5° posto per Architecture / Built Environment.

Il confronto con i dati del 2025 evidenzia una crescita netta in settori chiave. Tra i risultati più significativi spiccano: Computer Science & Information Systems, passato dalla fascia 501-550 alla 301-350 a livello mondiale;

Mathematics, dalla fascia 451-500 alla 301-350; Engineering – Electrical & Electronic, ora nella fascia 251-300 (era 351-400 nel 2025); Pharmacy & Pharmacology e Engineering – Civil & Structural, entrambe consolidate nella prestigiosa fascia 151-200.

La classifica completa è sul sito QS World University Rankings by Subject