Rapallo, presto nuovo bando per graduatoria alloggi Erp

L’amministrazione comunale di Rapallo pone nuovamente al centro della propria agenda il diritto all’abitare. Con un’apposita delibera di giunta, è stato approvato questa mattina l’atto di indirizzo per l’attivazione delle procedure concorsuali relative alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel corso del 2026.

Il provvedimento dà mandato agli uffici competenti di predisporre il bando e la relativa modulistica, seguendo le normative regionali vigenti, per garantire una risposta equa e trasparente ai bisogni dei cittadini in difficoltà economica.

Il sindaco Elisabetta Ricci commenta con favore l’avvio dell’iter: «Il tema dell’emergenza abitativa è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Crediamo fortemente nel potenziale di coesione sociale che una politica abitativa efficiente può generare. Dare il via alle procedure per la nuova graduatoria significa offrire una speranza concreta e una prospettiva di stabilità a molte famiglie di Rapallo. Il nostro impegno è che nessuno venga lasciato indietro e che l’assegnazione avvenga in tempi rapidi, premiando chi ha realmente diritto a un supporto pubblico».

L’assessore ai Servizi Sociali e Politiche Abitative, Laura Mastrangelo, sottolinea l’importanza sociale del bando: «Questo bando rappresenta un appuntamento ormai irrinunciabile per il nostro territorio, un momento in cui la cultura del sostegno e la solidarietà sociale si fondono per raccontare l’attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità. Siamo orgogliosi di avviare un percorso che valorizzi il diritto alla casa come parte integrante della nostra identità e della nostra offerta di servizi alla cittadinanza. È un invito a confidare nelle istituzioni: stiamo lavorando per una società più inclusiva e attenta ai valori della dignità umana, affinché la casa torni ad essere il fulcro della sicurezza per ogni nucleo familiare in difficoltà».

Il Comune di Rapallo procederà nelle prossime settimane alla pubblicazione ufficiale del bando di concorso. La pubblicità degli atti e le comunicazioni relative all’ammissione alla graduatoria saranno garantite mediante la pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul portale istituzionale dell’Ente. Gli uffici del Settore 4 – Servizi alla Persona saranno a disposizione dei cittadini per il supporto nella fase di presentazione delle domande una volta che il bando sarà attivo.