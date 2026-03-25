Genova, dal 25 marzo al 15 aprile cantiere in via Gramsci

Modifiche alla circolazione con restringimento di carreggiata e limite di 30 km/h nel tratto tra la Sopraelevata e via delle Fontane

Al via una nuova fase di interventi per il potenziamento della rete idrica di Genova nel Municipio I Centro Est. A partire dalle ore 21 di domani, mercoledì 25 marzo, Ireti inizierà la posa di nuove tubazioni in via Antonio Gramsci.

Il cantiere si protrarrà fino al prossimo 15 aprile e comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti. In particolare, i lavori interesseranno la carreggiata lato mare (direzione Ponente-Levante), nel tratto compreso tra l’altezza della pila n. 88 della Strada Aldo Moro (Sopraelevata) e l’intersezione con via delle Fontane.

«Siamo pienamente consapevoli dei disagi che un cantiere in un’arteria così vitale come via Gramsci può causare alla cittadinanza e al flusso veicolare- dichiara l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – Tuttavia, si tratta di opere infrastrutturali non rimandabili per l’efficienza dei nostri sottoservizi. L’Amministrazione ha lavorato in stretta sinergia con i tecnici e la Polizia Locale per pianificare ogni dettaglio e chiedere ed ottenere modalità di esecuzione dei lavori che limitassero al massimo l’impatto sul traffico, nonché per ridurre al minimo le criticità per i residenti e i pendolari, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e delle lavoratrici».



Per tutta la durata del cantiere, saranno in vigore i seguenti provvedimenti: riduzione del calibro della carreggiata, l’occupazione del suolo riguarderà la corsia di sorpasso (cosiddetta corsia “veloce” di monte); limite di velocità a 30 km/h.