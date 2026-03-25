Città dell’Olio, quattro nuovi comuni liguri entrano nella rete

Sono Stellanello, Riomaggiore, Testico e Villa Faraldi

Quattro nuovi comuni liguri – Stellanello e Testico in provincia di Savona, Villa Faraldi in provincia di Imperia e Riomaggiore in provincia di La Spezia – entrano ufficialmente a far parte dell’Associazione Città dell’Olio, consolidando il ruolo della Liguria come regione caratterizzata da una lunga tradizione olivicola e da un paesaggio rurale di grande pregio. Con queste adesioni, la rete regionale si amplia, valorizzando le eccellenze dell’olio extravergine di oliva ligure e promuovendo la cultura e il turismo dell’olio su tutto il territorio.

Stellanello, situato nell’entroterra savonese, è un borgo caratterizzato da uliveti terrazzati e antichi frantoi che testimoniano una tradizione olivicola secolare. Tra le attrazioni principali vi sono la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, il ponte romano sul torrente Stellanello e numerosi percorsi naturalistici tra colline e sentieri storici.

La produzione locale di olio extravergine, spesso premiata per qualità e tipicità, rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio e un elemento distintivo della cultura locale Riomaggiore, uno dei famosi borghi delle Cinque Terre, è noto in tutto il mondo per i suoi terrazzamenti affacciati sul Mar Ligure, dove gli uliveti convivono con vigneti e colture mediterranee. Passeggiando tra i carrugi del borgo, si incontrano la Chiesa di San Giovanni Battista e il Castello di Riomaggiore, mentre i sentieri panoramici verso Manarola e la Via dell’Amore permettono di scoprire paesaggi unici. L’olivicoltura qui non è solo una tradizione agricola, ma un vero e proprio patrimonio paesaggistico, che contribuisce a mantenere l’equilibrio tra turismo e agricoltura sostenibile.

Testico, piccolo borgo medievale dell’entroterra savonese, conserva le tracce del passato nei suoi vicoli e nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Gli uliveti terrazzati che circondano il paese producono un olio extravergine dal carattere intenso e aromatico, apprezzato a livello regionale. Tra le attrazioni naturalistiche si segnalano il percorso lungo il torrente Testico e le escursioni verso le colline circostanti, ideali per trekking e bike tour immersi nella natura.

Villa Faraldi, situata nella Riviera di Ponente, è conosciuta come “il borgo degli artisti” grazie alle numerose manifestazioni culturali e agli eventi di pittura e scultura all’aperto. Il territorio è caratterizzato da oliveti secolari che producono un olio extravergine di alta qualità, parte integrante della dieta mediterranea e della tradizione gastronomica ligure. Tra le attrazioni vi sono la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, la Chiesa di Sant’Antonio, i numerosi sentieri di Pietra, oltre a percorsi tra gli oliveti e masserie storiche che raccontano la storia agricola del territorio.

«L’adesione di questi quattro comuni rafforza la rete nazionale e conferma quanto l’olivicoltura rappresenti un elemento centrale per le comunità liguri – ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Città dell’Olio – Stellanello, Riomaggiore, Testico e Villa Faraldi uniscono storia, paesaggio e qualità produttiva, portando nuova energia al percorso di valorizzazione dei territori olivicoli italiani».

«L’ingresso di Stellanello nella rete delle Città dell’Olio è un traguardo importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Stellanello Claudio Cavallo –. L’olivicoltura è parte integrante della nostra identità e rappresenta un’occasione di sviluppo sostenibile, legata alla promozione del territorio e del turismo rurale».

«Per Riomaggiore essere Città dell’Olio significa valorizzare un patrimonio paesaggistico unico e promuovere l’eccellenza dei nostri uliveti – ha dichiarato la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia – È un’opportunità per unire tradizione, cultura e turismo sostenibile».

«Testico entra nella rete con l’obiettivo di promuovere i nostri uliveti e il territorio circostante, raccontando la storia agricola e i paesaggi che lo caratterizzano – ha affermato la sindaca di Testico Lucia Moscato – L’olio è parte della nostra identità e dell’economia locale».

«Villa Faraldi, borgo dell’arte e della cultura, trova nelle Città dell’Olio un’opportunità per raccontare il territorio attraverso la tradizione olivicola – ha dichiarato il sindaco di Villa Faraldi Stefano Damonte – L’olio di qualità è un patrimonio da promuovere, insieme alle bellezze del nostro borgo storico».

«L’ingresso di Stellanello, Riomaggiore, Testico e Villa Faraldi nella rete delle Città dell’Olio rappresenta un riconoscimento della qualità e della bellezza del paesaggio olivicolo ligure – ha sottolineato Mauro Demichelis coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Liguria –. Questi territori uniscono storia, arte, cultura e olivicoltura di eccellenza, rafforzando la capacità della Liguria di promuovere turismo sostenibile, valorizzare i produttori locali e tutelare un patrimonio paesaggistico unico a livello nazionale».