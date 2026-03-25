Arpal, avviso per vento di burrasca forte per oggi e domani

Un’intensa perturbazione interesserà anche la Liguria nelle prossime ore. Dopo le deboli piogge sparse anche a carattere di rovescio, con possibili grandinate di piccole dimensioni, più probabili sul centro-levante, a partire dalla serata di oggi, mercoledì 25 marzo, la Liguria sarà interessata da un rapido e deciso ingresso di venti settentrionali di forte intensità, destinati a mantenersi sostenuti per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo.

Nella serata odierna sono attesi venti di burrasca forte con raffiche superiori ai 70 km/h sulle zone A e B, rafficati agli sbocchi delle valli del Centro-Ponente, e venti di burrasca tra 60 e 75 km/h sulle zone C, D ed E.

Nella giornata di domani i venti settentrionali si manterranno con intensità di burrasca forte, oltre i 75 km/h, sulle zone A, B e C, e di burrasca tra 60 e 75 km/h sulle zone D ed E. Le raffiche più intense interesseranno i settori costieri.

Si raccomanda la massima prudenza, in particolare lungo le coste e nelle zone di fondovalle, prestando attenzione alle possibili raffiche improvvise.

A questo link l’avviso di vigilanza emesso oggi.