A Bridge to Africa torna alla Spezia l’8-10 aprile

Focus su cooperazione economica e nuove opportunità tra Italia e Nord Africa

Torna alla Spezia la 2a edizione di A Bridge to Africa, la manifestazione dedicata alla cooperazione economica tra l’Italia e i Paesi del Nord Africa. Si terrà dall’8 al 10 aprile all’Auditorium Giorgio S. Bucchioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’obiettivo è istituire una piattaforma condivisa e permanente che agevoli il dialogo bilaterale tra istituzioni, imprese e operatori economici impegnati nelle relazioni tra Europa e Africa.

Al centro del dibattito di A Bridge to Africa i temi dello sviluppo industriale, delle infrastrutture, della logistica marittima, della transizione energetica e delle nuove catene del valore tra Europa e Africa, in un contesto in cui l’Italia può svolgere un ruolo strategico di connessione tra le diverse sponde del Mediterraneo.

L’iniziativa si inserisce nel Piano Mattei, il programma promosso dal Governo italiano per rafforzare la cooperazione economica con il continente africano attraverso investimenti, partenariati industriali e nuove opportunità di sviluppo condiviso. Il piano si colloca in uno scenario di crescente attenzione delle imprese italiane – industriali, commerciali e della logistica – verso i mercati della sponda sud del Mediterraneo.

All’edizione di quest’anno, grazie alla collaborazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo, parteciperà un numero significativo di imprese già attive o in fase di investimento nei Paesi del Nord Africa, portando testimonianze dirette sulle opportunità e sulle dinamiche operative dei mercati dell’area.

«I mercati del Nord Africa – dichiara Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – sono un asset fondamentale e sempre più strategico per i porti della Spezia e Marina di Carrara e per l’intero sistema Paese. Per i nostri scali, i Paesi nordafricani sono sia mercati di origine e destinazione delle merci, sia interlocutori chiave per collaborazioni future; grazie alla vicinanza geografica e alla crescita economica dell’area, rappresentano i partner naturali per lo sviluppo dei traffici commerciali e per la costruzione di nuove catene logistiche nel Mediterraneo. L’evento offrirà un’occasione concreta per rafforzare il dialogo, consolidare relazioni esistenti da anni e, grazie alla presenza di importanti delegazioni, aprire nuove prospettive di cooperazione, favorire nuove relazioni commerciali e istituzionali, cogliendo le opportunità di crescita di una regione sempre più centrale nel Mediterraneo. Il ruolo dell’AdSP è, in questo contesto, anche quello di sviluppare, grazie alla digitalizzazione, progetti innovativi che puntino a semplificare ed efficientare i flussi di traffico, mettendo in connessione le autorità di controllo nazionale con quelle dei paesi di origine».

Il programma di A Bridge to Africa 2026 si svilupperà nell’arco di tre giornate e proporrà momenti di confronto istituzionale, sessioni di approfondimento e opportunità di networking tra imprese e stakeholder internazionali.

La giornata inaugurale dell’8 aprile sarà dedicata alle visite tecniche ad alcune delle principali realtà del sistema portuale e logistico del Mar Ligure Orientale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino infrastrutture, terminal e operatori che svolgono un ruolo centrale nei traffici del Mediterraneo.

I lavori proseguiranno con la sessione “Dal progetto al finanziamento: il Sistema Italia per l’Africa” dedicata agli strumenti finanziari, alle politiche di sostegno e ai programmi di accompagnamento messi a disposizione delle imprese italiane interessate a sviluppare attività nei Paesi del Nord Africa. L’incontro rappresenterà un’occasione per approfondire le opportunità offerte dal Piano Mattei e dalle altre iniziative pubbliche di sostegno: attraverso il confronto tra istituzioni e operatori finanziari sarà possibile analizzare in modo concreto gli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, dalle garanzie per l’export ai programmi di finanziamento e co-investimento destinati a sostenere progetti industriali, logistici ed energetici nell’area nordafricana. Il panel è composto da alcune delle principali istituzioni finanziarie e organizzazioni impegnate nel sostegno allo sviluppo e alla cooperazione economica internazionale, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Simest, Sace, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e United Nations Development Programme.

Il 9 aprile continuerà il programma congressuale, con la sessione di apertura dedicata alle relazioni economiche tra Italia e Nord Africa. Di particolare rilievo la presenza di Antonio Gozzi, special advisor con delega all’Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Competitività di Confindustria. Nel suo intervento, dal titolo “Piano Mattei: l’impegno di Confindustria”, Gozzi offrirà una lettura aggiornata dei principali sviluppi e degli scenari legati al progetto promosso dal Governo italiano. La presenza di una rilevante delegazione nordafricana conferisce ulteriore importanza all’appuntamento, per approfondire i temi della cooperazione e della crescita condivisa tra imprese italiane e partner nordafricani.

La giornata proseguirà con una serie di Focus Paese dedicati a Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, mentre il giorno successivo sarà il turno della sessione dedicata all’ Algeria.

La 2^ edizione di A Bridge To Africa terminerà venerdì 10 aprile con il panel tematico sul settore agroalimentare in Africa e la tavola rotonda “Il cluster logistico italiano per l’Africa”.

A Bridge To Africa nasce dalla collaborazione tra istituzioni e operatori economici del territorio. La manifestazione è promossa da: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Comune della Spezia, Confindustria La Spezia, Contship Italia, Dario Perioli Group, FHP, Laghezza spa, Gruppo Grendi, Scafi Società di Navigazione e Tarros Group. L’evento è organizzato da The International Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara e Clickutility Team

Per il programma completo vedi qui