Waterfront Mall di Genova apre al pubblico il 27 marzo

Il nuovo distretto commerciale si sviluppa su 27.000 mq e conta 70 negozi, 19 unità di food and beverage e un supermercato Coop

Il Waterfront Mall di Genova, il nuovo centro commerciale dedicato allo shopping, alla ristorazione e al tempo libero, integrato con gli spazi pubblici della città e affacciato sul mare, inaugurerà ufficialmente venerdì 27 marzo alle ore 15.30.

Situato nell’area del Waterfront di Levante a Genova a parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione urbana, il mall è stato progettato per riconnettere la zona al centro cittadino e per presentarsi come polo urbano di riferimento nel settore lifestyle e intrattenimento che ospiterà momenti di socialità ed eventi, contribuendo alla trasformazione del Waterfront in una nuova destinazione per cittadini e visitatori.

Con 27.000 mq di superficie agibile, e circa 15.000 di vendita, Waterfront Mall ospiterà circa 70 negozi, di cui 19 unità food and beverage, con un’offerta commerciale comprensiva di fashion, sport, beni per la casa e la persona, servizi, ristorazione, abbigliamento, leisure, il supermercato Coop e molto altro.

Il mall è direttamente integrato con il nuovo Palasport di Genova, uno dei principali spazi cittadini dedicati a eventi sportivi, concerti e manifestazioni.

Il distretto commerciale tematico si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante, sviluppato su masterplan firmato da Renzo Piano attraverso il Renzo Piano Building Workshop.

Waterfront Mall si contraddistingue per il design, riconoscibile grazie alla forma circolare che distribuisce gli spazi, progettati per accogliere i visitatori in un luogo di connessione tra intrattenimento e cultura. L’architettura del centro si contraddistingue per l’unicità creata tra materiali e vetrate che permettono un’illuminazione naturale e denota attenzione all’efficientamento energetico.

L’area F&B con terrazza esterna si affaccia con vista mare sul porto. Nel cuore del mall sarà possibile vivere nuove esperienze di socialità, e i visitatori saranno accolti sotto lignee arcate, mentre gli spazi saranno animati da eventi e iniziative aperte a tutti.

Un luogo che non vuole essere dedicato solo allo shopping, ma ambisce a diventare un punto di riferimento per il tempo libero.

Orari di apertura Waterfront Mall

Negozi e ipermercato

lunedì – domenica: 9.00 – 21.00

Ristorazione

lunedì – giovedì: 9.00 – 23.00

venerdì – domenica: 9.00 – 24.00

Entertainment

lunedì – domenica: 9.00 – 23.00

sabato: 9.00 – 24.00