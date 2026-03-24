Voci di trattative tra Usa e Iran, Borse europee in cauto rialzo, a Milano boom di Inwit

Una fonte iraniana ha dichiarato alla Cnn che si sarebbero avuti contatti tra Washington e Teheran e che l’Iran sarebbe disposto ad ascoltare proposte sostenibili per porre fine alla guerra. La notizia, accompagnata da smentite da parte di Teheran, ha provocato una chiusura in cauto rialzo delle Borse europee. Milano segna +0,42%, Londra +0,72%, Francoforte -0,07%, Parigi +0,23%, Madrid +0,13%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 93 punti (variazione+1,48%, rendimento Btp 10 anni+3,95%, rendimento Bund 10 anni+3,02%).

Piazza Affari

A Milano brilla Inwit (+9,89%), che interrompe una sequenza di tre sedute catastrofiche, innescate dal taglio alla guidance da parte del consiglio di amministrazione seguito all’annuncio della collaborazione tra i suoi due principali clienti, Tim e Fastweb+Vodafone, in una joint venture percepita come minacciosa per Inwit che è il principale operatore di torri in Italia. La ripresa di oggi è sostenuta da una voce riportata dal Sole 24 Ore su una possibile opa di Brookfield e Ardian sulla società. In testa al listino principale, dopo il crollo della vigilia, anche Diasorin (+4,82%), seguita da Amplifon (+4,10%) e Stellantis (+3,42%). Giornata negativa per i titoli della difesa, frenati dalla prospettiva di pace: Fincantieri cede il 3,66%) e Leonardo il 2,06%).

Energia

Petrolio ancora in rialzo (future Brent +4,1% a 104,1 dollari, Wti +4,9% a 92,4 dollari),Il gas al Ttf di Amsterdam è sceso a 53,7 euro al megawattora (-5,1%).

Valute

L’euro/dollaro è a quota 1,1589 (da 1,1614 della chiusura precedente); l’euro/yen a 184 (da 183,8) e il dollaro/yen a 158,8 (da 158,3). Il contratto spot dell’oro viaggia a 4.417 dollari l’oncia (+0,2%). Debole il bitcoin a 69.900 dollari (-1%).