Nasce la Uil Fpc, Federazione Poste e Comunicazioni: Medaglia segretario generale

Nasce la nuova categoria ligure della Uil: Uil Fpc (Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste e Comunicazioni), frutto dell’unione tra Uilcom e Uil Poste.

Ferdinando Medaglia è stato eletto segretario generale della Federazione ligure Uil Fpc, mentre Guido Parodi è stato eletto segretario generale aggiunto.

Nel corso del congresso regionale, assemblea, statuto e regolamento attuativo sono stati approvati all’unanimità.

“Data importante quella odierna − dichiarano congiuntamente Ferdinando Medaglia e Guido Parodi − iniziamo un percorso politico-sindacale in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e della dignità salariale, pronti alla sfida dell’IA, della formazione e della riorganizzazione dei comparti”

La segreteria regionale sarà così composta: Alessandro D’Ippolito, Enzo Cioffi e Stefano Ajduk. Tesoriere: Roberto Costa.

Al congresso Uil Fpc Liguria hanno partecipato anche il segretario generale nazionale Uilcom Salvo Ugliarolo e il segretario generale Uilposte Claudio Solfaroli Camillocci.