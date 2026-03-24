Sestri Levante: chiusa per rischio cedimento la strada San Bernardo – Loto

A causa di un rischio di cedimento di una porzione di carreggiata a Sestri Levante è stata chiusa al transito veicolare la strada che da San Bernardo conduce a Loto, nel tratto compreso tra località Cascine e Loto, poco prima del bivio per La Selva.

Il provvedimento, urgente, si è reso necessario a seguito di specifici sopralluoghi che hanno evidenziato come sulla carreggiata lato a valle sia presente un distaccamento di almeno 15-20 metri; una criticità ben nota e già oggetto in passato di «”ricariche” con strati di asfalto a testimonianza di un dissesto progredito nel tempo» si legge nella relazione tecnica.

È in fase di valutazione la stima per la messa in sicurezza, ma si prospettano costi molto elevati.

I disagi alla popolazione saranno limitati grazie alla presenza di percorsi alternativi. Sono già state comunicate le modifiche del trasporto pubblico e di quello scolastico. Sarà consentita la percorribilità ai pedoni nella parte a monte.