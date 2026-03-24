Rfi, nei prossimi mesi nuove cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni

Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto unico Terzo valico / Nodo di Genova / Campasso con i cantieri che saranno concentrati nei prossimi mesi, fino a fine estate per la conclusione delle attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole.

Nella giornata di ieri, l’assessore ai Trasporti Marco Scajola ha convocato presso gli uffici regionali un tavolo di confronto con Rfi, Trenitalia, le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari, con l’obiettivo di fare il punto sul piano dei cantieri e sugli interventi previsti fino alla fine della prossima estate. Al centro dell’incontro, in particolare, le misure volte a ridurre al minimo l’impatto dei lavori sull’utenza.

Rfi ha presentato alle associazioni dei consumatori e dei pendolari le attività finalizzate al potenziamento tecnologico, al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e all’adeguamento delle linee ai nuovi standard che richiederanno alcune indisponibilità temporanee di binari e tratte e relative modifiche alla circolazione.

Di seguito l’elenco dei principali interventi previsti nei prossimi mesi e comunicati da Rfi.

Gli interventi in programma nei prossimi mesi

Attivazione Radice Ovest Genova Brignole nell’ambito del progetto di sestuplicamento tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe: prevista tra il 27 e il 30 marzo, con interruzioni notturne e diurne dell’impianto di Genova Brignole e della linea sotterranea. Limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali e Lunga percorrenza.

Nuova fermata di Genova Aeroporto: interruzioni programmate nei weekend 11-12 e 18-19 aprile tra Genova Sampierdarena e Sestri Ponente, con un binario indisponibile.

Termoregolazione delle rotaie a La Spezia Centrale: interruzioni della circolazione per 13 giornate, nel periodo dal 14 aprile al 28 maggio nella fascia ora dalle 11.15 alle 12.30 con alcuni regionali cancellati o limitati.

Sestuplicamento nodo di Genova tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe e nuovo collegamento tra Genova stazione marittima e ferroviaria: dal 30 marzo al 30 settembre interruzione continuativa delle gallerie Colombo e San Tomaso con rimodulazioni d’orario e deviazioni sull’itinerario in superificie.

Rinnovo e risanamento dei binari tra Genova S. Quirico e Mignanego: interruzione di un binario dal 20 luglio al 28 agosto con limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali.

Manutenzione straordinaria Ponte Po, linea Milano-Genova: alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa.

Potenziamento linea Acqui Terme – Ovada – Genova e galleria Cantalupo: interruzione di linea dal 17 agosto al 13 settembre con soppressione dei treni regionali sulla linea Genova – Acqui T.

Informazioni ai viaggiatori

Le modifiche alla circolazione saranno comunicate con anticipo tramite i canali informativi di Rfi e delle Imprese Ferroviarie. Ove possibile saranno attivati servizi bus e saranno garantite soluzioni alternative per ridurre i disagi.

Agevolazioni e bus sostitutivi

Come già avvenuto in vista dell’estate 2025, Regione Liguria fa sapere che anche per quest’anno vengono confermate agevolazioni: un incremento del 30% dei posti a tariffa economy e super economy sui treni Intercity, che passano da 70mila a 100mila, un indennizzo pari al 25% dell’abbonamento e un mese gratuito della carta “Tutto Treno” per i viaggiatori sulla tratta Genova-Milano, durante i lavori sul ponte Po.

Sul fronte dei collegamenti su gomma, saranno attivati sei autobus diretti tra Genova e Milano, due in più rispetto allo scorso anno, nelle principali fasce orarie di ingresso e uscita dal lavoro.

«Abbiamo voluto, ancora una volta, fare il punto della situazione e parlare a una voce unica con consumatori e pendolari– dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Dimostriamo l’impegno concreto della Regione Liguria nel garantire la massima attenzione e tutela ai cittadini che ogni giorno viaggiano in treno. In una fase complessa come quella dei cantieri, è fondamentale affiancare agli interventi infrastrutturali misure efficaci per ridurre i disagi e offrire soluzioni alternative credibili e accessibili. Le opere sono fondamentali per la crescita della Liguria, ma queste non devono essere sinonimo di disagi a prescindere. Abbiamo richiesto, congiuntamente, con consumatori e pendolari, a Rfi di predisporre quanto prima una comunicazione efficace e puntuale sui servizi, per garantire massima trasparenza nei confronti dei cittadini e dar loro modo di organizzarsi. Per quanto riguarda il ponte Po abbiamo mantenuto la struttura dell’anno scorso che ha funzionato, ottenendo inoltre due autobus aggiuntivi che andranno a implementare il sistema».

«Accogliamo positivamente il rafforzamento dei servizi sostitutivi, in particolare l’introduzione di due autobus in più sulla tratta Genova-Milano – affermano Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, Bruno Manganaro, presidente Federconsumatori Genova ed Enrico Pallavicini portavoce Genova-Milano–. Resta una criticità importante legata al nodo centrale tra Brignole e Voltri, dove sarà essenziale garantire una comunicazione chiara e tempestiva sugli orari e sulle modifiche al servizio, affinché i pendolari possano organizzare al meglio i propri spostamenti».