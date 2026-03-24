Prevenzione è salute: martedì 31 marzo screening gratuiti in piazza De Ferrari

Dalle 9:00 alle 18:00 stand informativi e ambulatori mobili

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Genova – 31 marzo prevenzione salute

Martedì 31 marzo in piazza De Ferrari di Genova arriverà “Prevenzione è salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico e di salute femminile, con screening ed educazione alla salute.

Nel corso della giornata, dalle 9:00 alle 18:00, saranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili, dove i cittadini potranno accedere ad attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche gratuite, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce.

La tappa ligure, a cui sono state invitate le istituzioni, è parte di un calendario di 19 tappe previste nei principali capoluoghi di regione. L’obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti.

 