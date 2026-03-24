Il Comune di Sarzana assume cinque operai

Continua il rafforzamento dell’organico a Palazzo Roderio: questa volta tocca al settore della manutenzione urbana e del verde pubblico, dove l’Amministrazione di Sarzana ha avviato le procedure per assumere complessivamente cinque operai specializzati a tempo pieno e indeterminato.

Le nuove figure saranno destinate all’Area 3 del Comune e comprenderanno operai polivalenti con qualifiche professionali nelle mansioni di muratore, elettricista e manutentore del verde e dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità degli interventi sul territorio.

«Con gli ultimi concorsi per operai e giardinieri completiamo la prima fase del programma di potenziamento della macchina comunale, raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo dati ad inizio mandato» dichiara l’assessore al ramo Luca Ponzanelli.

L’assessore ripercorre poi le tappe compiute negli ultimi due anni e mezzo: “Abbiamo assunto nuovo personale in diversi settori, rafforzando la struttura comunale e intervenendo sulla macrostruttura organizzativa e dirigenziale. Entro il 2026 confidiamo di raggiungere un assetto stabile e funzionale. Abbiamo inoltre istituito un ufficio dedicato al decoro e alle manutenzioni, che necessita ancora di risorse ma che è stato pensato per dare risposte concrete alla città. Sul fronte della contrattazione decentrata e della concertazione abbiamo lavorato con le organizzazioni sindacali, adeguando gli orari di lavoro dei dipendenti a quelli previsti dal contratto e già in vigore in altri enti. Modernizzare la macchina comunale, pur essendo un processo poco percepibile nell’immediato, rappresenta un cambiamento strutturale destinato a produrre risultati nel lungo periodo. Continueremo su questa strada con l’obiettivo di mandato di rendere l’Ente più solido, efficiente e capace di rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei cittadini”.

Gli aggiornamenti sulla procedura di assunzione del personale saranno pubblicati sul sito del Comune.