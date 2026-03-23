Trump annuncia trattative con l’Iran, Borse in rialzo, petrolio e gas in calo

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che sono in corso «Discussioni molto positive e produttive» con l’Iran, annunciando anche lo stop per cinque giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, ha negato che siano in corso trattative e parlato di fake news per condizionare i mercati, che però sembra ritengano attendibili le dichiarazioni di Trump: le Borse europee hanno chiuso in rialzo (tranne Londra) e il prezzo del petrolio è calato.Milano segna +0,81%, Madrid +1,04%, Francoforte +1,22%, Londra -0,24%, Parigi +0,79%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 92 punti (variazione -0,41%, rendimento Btp 10 anni +3,92%, rendimento Bund 10 anni +3,01%).

Piazza Affari

A Milano rimbalza Telecom (+4,69%), con l’annuncio dell’Opas lanciata da Poste Italiane (-6,85%) e finalizzata al delisting. In una giornata favorevole ai bancari brillano UniCredit (+3,34%), Banco Bpm (+3,69%), Bper (+3,54%), Intesa Sanpaolo (+3,16%), Mps (+2,68%) . Tonfo di Diasorin (-12,7%), a causa dei conti sotto le attese e della revisione della guidance. Deboli anche Eni (-3,60%), Terna (-2,62%) e Leonardo (-2,31%).

Energia

Brusco calo delle quotazioni del future Brent maggio a 103,1 dollari (-8%), del Wti a 91 dollari (-7,3%). Sceso anche il gas Ttf ad Amsterdam a 56,7 euro al megawattora (-4,2%).

Valute

L’euro si attesta a 1,159 dollari (in rialzo dai 1,155 di venerdì); l’euro/yen a 183,9 e il dollaro/yen a 158,6. Oro spot in calo a circa 4.379 dollari l’oncia (-2,5%).