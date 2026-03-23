Tornano i treni del mare: dal 28 marzo al 27 settembre 21 collegamenti dalla Lombardia alla Liguria

Dal successivo giovedì 2 aprile, e fino al 13 settembre, ripartono anche i Ponente Line tra Piemonte e Liguria: 18 treni aggiuntivi

Tornano i treni del mare. Rafforzati i collegamenti ferroviari da Lombardia e Piemonte verso la Liguria, per soddisfare la domanda di mobilità primaverile ed estiva. In accordo con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, l’accessibilità e la qualità del servizio saranno migliorate grazie a 39 corse in più effettuate da Regionale di Trenitalia, che per il potenziamento del collegamento con la Lombardia opererà in collaborazione con Trenord.

Da sabato 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare con 21 collegamenti dalla Lombardia alle Riviere liguri di Levante fino a La Spezia e di Ponente fino a Ventimiglia con 23mila posti in più all’offerta ordinaria. Le corse saranno effettuate da Regionale di Trenitalia e Trenord.

Sabato

3001 SARONNO 05:29 TAGGIA ARMA 10:08 3003 TAGGIA ARMA 18:32 SARONNO 23:14 3005 COMO S.G. 07:06 LA SPEZIA C.LE 12:58 3006 LA SPEZIA C.LE 18:06 COMO S.G. 22:49 3085 GALLARATE 08:24 VENTIMIGLIA 13:40 3087 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:27 3090 BERGAMO 06:30 VENTIMIGLIA 11:25 3093 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27 3096 LA SPEZIA C.LE 16:45 MILANO P. G. 21:00 3097 MILANO P. G 08:14 LA SPEZIA C.LE 12:53

Domenica e festivi

3001 SARONNO 05:29 TAGGIA ARMA 10:08 3003 TAGGIA ARMA 18:32 SARONNO 23:14 3005 COMO S.G. 07:06 LA SPEZIA C.LE 12:58 3006 LA SPEZIA C.LE 18:06 COMO S.G. 22:49 3064 LA SPEZIA C.LE 17:00 MILANO G. P. 21:15 3085 GALLARATE 08:24 VENTIMIGLIA 13:40 3087 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:27 3090 BERGAMO 06:30 VENTIMIGLIA 11:25 3093 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27 3096 LA SPEZIA C.LE 16:45 MILANO P. G 21:00 3097 MILANO P. G. 08:14 LA SPEZIA C.LE 12:53

Dal successivo giovedì 2 aprile, e fino al 13 settembre, ripartono anche i Ponente Line tra Piemonte e Liguria. 18 treni aggiuntivi alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei piemontesi circa 23mila posti extra per raggiungere le località della Liguria.

I 18 Ponente Line (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) si affiancheranno ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), garantendo ai viaggiatori piemontesi un servizio ancora più capillare verso le destinazioni liguri.

Confermate anche quest’anno corse aggiuntive in occasione della festa patronale torinese del 24 giugno: durante la celebrazione di San Giovanni, Trenitalia garantirà due treni extra, uno per ciascun senso di marcia, tra Torino e Imperia, per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.