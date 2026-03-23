Tornano i treni del mare: dal 28 marzo al 27 settembre 21 collegamenti dalla Lombardia alla Liguria

Tornano i treni del mare. Rafforzati i collegamenti ferroviari da Lombardia e Piemonte verso la Liguria, per soddisfare la domanda di mobilità primaverile ed estiva. In accordo con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, l’accessibilità e la qualità del servizio saranno migliorate grazie a 39 corse in più effettuate da Regionale di Trenitalia, che per il potenziamento del collegamento con la Lombardia opererà in collaborazione con Trenord.
Da sabato 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare con 21 collegamenti dalla Lombardia alle Riviere liguri di Levante fino a La Spezia e di Ponente fino a Ventimiglia con 23mila posti in più all’offerta ordinaria. Le corse saranno effettuate da Regionale di Trenitalia e Trenord.
Sabato
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LA SPEZIA C.LE
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LA SPEZIA C.LE
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Dal successivo giovedì 2 aprile, e fino al 13 settembre, ripartono anche i Ponente Line tra Piemonte e Liguria. 18 treni aggiuntivi alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei piemontesi circa 23mila posti extra per raggiungere le località della Liguria.
I 18 Ponente Line (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) si affiancheranno ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), garantendo ai viaggiatori piemontesi un servizio ancora più capillare verso le destinazioni liguri.
Confermate anche quest’anno corse aggiuntive in occasione della festa patronale torinese del 24 giugno: durante la celebrazione di San Giovanni, Trenitalia garantirà due treni extra, uno per ciascun senso di marcia, tra Torino e Imperia, per agevolare gli spostamenti dei cittadini.
I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.