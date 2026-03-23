Tornano i treni del mare: dal 28 marzo al 27 settembre 21 collegamenti dalla Lombardia alla Liguria

Dal successivo giovedì 2 aprile, e fino al 13 settembre, ripartono anche i Ponente Line tra Piemonte e Liguria: 18 treni aggiuntivi

Di: 2 min.
Regionale_Trenitalia_nuova livrea2 (2)

Tornano i treni del mare. Rafforzati i collegamenti ferroviari da Lombardia e Piemonte verso la Liguria, per soddisfare la domanda di mobilità primaverile ed estiva. In accordo con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, l’accessibilità e la qualità del servizio saranno migliorate grazie a 39 corse in più effettuate da Regionale di Trenitalia, che per il potenziamento del collegamento con la Lombardia opererà in collaborazione con Trenord.

Da sabato 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare con 21 collegamenti dalla Lombardia alle Riviere liguri di Levante fino a La Spezia e di Ponente fino a Ventimiglia con 23mila posti in più all’offerta ordinaria. Le corse saranno effettuate da Regionale di Trenitalia e Trenord.

Sabato

3001

SARONNO

05:29

TAGGIA ARMA

10:08

3003

TAGGIA ARMA

18:32

SARONNO

23:14

3005

COMO S.G.

07:06

LA SPEZIA C.LE

12:58

3006

LA SPEZIA C.LE

18:06

COMO S.G.

22:49

3085

GALLARATE

08:24

VENTIMIGLIA

13:40

3087

VENTIMIGLIA

16:35

GALLARATE

22:27

3090

BERGAMO

06:30

VENTIMIGLIA

11:25

3093

VENTIMIGLIA

18:25

BERGAMO

23:27

3096

LA SPEZIA C.LE

16:45

MILANO P. G.

21:00

3097

MILANO P. G

08:14

LA SPEZIA C.LE

12:53

 Domenica e festivi

3001

SARONNO

05:29

TAGGIA ARMA

10:08

3003

TAGGIA ARMA

18:32

SARONNO

23:14

3005

COMO S.G.

07:06

LA SPEZIA C.LE

12:58

3006

LA SPEZIA C.LE

18:06

COMO S.G.

22:49

3064

LA SPEZIA C.LE

17:00

MILANO G. P.

21:15

3085

GALLARATE

08:24

VENTIMIGLIA

13:40

3087

VENTIMIGLIA

16:35

GALLARATE

22:27

3090

BERGAMO

06:30

VENTIMIGLIA

11:25

3093

VENTIMIGLIA

18:25

BERGAMO

23:27

3096

LA SPEZIA C.LE

16:45

MILANO P. G

21:00

3097

MILANO P. G.

08:14

LA SPEZIA C.LE

12:53

Dal successivo giovedì 2 aprile, e fino al 13 settembre, ripartono anche i Ponente Line tra Piemonte e Liguria. 18 treni aggiuntivi alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei piemontesi circa 23mila posti extra per raggiungere le località della Liguria.

I 18 Ponente Line (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) si affiancheranno ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), garantendo ai viaggiatori piemontesi un servizio ancora più capillare verso le destinazioni liguri.

Confermate anche quest’anno corse aggiuntive in occasione della festa patronale torinese del 24 giugno: durante la celebrazione di San Giovanni, Trenitalia garantirà due treni extra, uno per ciascun senso di marcia, tra Torino e Imperia, per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.