Referendum giustizia, in Liguria affluenza sopra il 62%

Grande affluenza anche in Liguria per il Referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia.

L’affluenza definitiva per la nostra regione è poco superiore al 62,2%.

A livello provinciale Savona si ferma al 62,22%, Imperia è quella più indietro con il 55,89%, mentre Genova e La Spezia sono praticamente appaiate rispettivamente al 63,39% e al 63,85%.

Nei capoluoghi Genova si attesta al 63,31%. La Spezia segna un 62,96%, Imperia 60,06%, Savona al 63,01%.

A livello comunale alcuni centri hanno superato il 70%: in provincia di Genova Arenzano 71,24%, Camogli 70,37%, Cogoleto 70,24%, Crocefieschi 71,58%, Masone 71,53%. Nelle altre cittadine della riviera spicca il 72,92% di Riomaggiore, il 73,27% di Montegrosso Pian Latte, il 72,28 di Caravonica. Albissola Marina 71,53%, Nasino 71,56%. Sempre nel savonese i due comuni con l’affluenza più alta: Castelvecchio di Rocca Barbena 74,56% e Massimino con l’80,23%.