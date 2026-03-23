Referendum: alle 23 affluenza in Liguria al 48,18%

Seggi aperti da questa mattina alle 7 e fino alle 15 per la seconda giornata del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Alla chiusura di ieri sera, alle ore 23, l’affluenza in Liguria era al 48,18%, superiore alla media nazionale al 46,07%.

Dal sito Eligendo del Viminale, l’affluenza più alta si è registrata nella provincia della Spezia con il 49,66%, seguita da Genova (49,50%) e Savona (48,02%). Più bassa la percentuale degli aventi diritto che si è recata alle urne nell’imperiese (41,41%).

Nella città di Genova l’affluenza alle 23 del primo giorno di voto era al 49,72%, mentre il primo comune della provincia per affluenza è Arenzano (55,63%).

Nello spezzino, quasi un votante su due si è già recato alle urne del capoluogo (49,73%), mentre il picco si è registrato a Bonassola (57,20%).

A Savona l’affluenza al primo giorno di referendum è stata al 49,60%, dai dati del Ministero dell’Interno il primo comune risulta Massimino (58,14%).

Percentuali più basse nell’imperiese: il capoluogo di provincia si è fermato al 46,21%, mentre l’affluenza più elevata si è registrata nel piccolo comune di Caravonica (56,52%).