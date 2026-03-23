Il cantiere nautico Mussini presenta la nuova brand identity: Operaviva

Il cantiere nautico ligure Mussini presenta la sua nuova brand identity: Operaviva.

Un progetto di rinnovamento che segna un passaggio significativo nella storia del cantiere. Il nuovo corso nasce dall’esigenza di dotare Mussini di un linguaggio visivo e narrativo più attuale, in grado di rappresentare l’identità e l’essenza del cantiere.

«Mussini è un cantiere che ha sempre lavorato con discrezione, lasciando parlare le barche e il rapporto che si crea con chi le vive − afferma Gaetano Mussini − sentivamo però la necessità di un linguaggio più contemporaneo, capace di esprimere i nostri valori e di accompagnarci in una nuova fase di crescita, senza perdere il legame profondo con la nostra storia e con il mare».

Al centro del progetto c’è “Operaviva”, il nuovo posizionamento che diventa chiave di lettura dell’identità Mussini. Un’espressione che appartiene al linguaggio nautico, ma che qui assume un significato più ampio. Opera viva è la parte della barca che incontra il mare, la struttura che ne interpreta le forze e ne accompagna il movimento. Allo stesso tempo, è metafora di un sapere artigianale vivo, fatto di mani esperte, tempo, cura e scelte consapevoli.

«Operaviva è più una definizione che uno slogan − spiega Marco Benadì, ceo di Dolci, l’agenzia che ha curato il nuovo posizionamento e la brand identity − è una parola che nasce dalla nautica e che racconta perfettamente lo spirito di Mussini. È la parte immersa della barca e guardarla significa spostare l’attenzione sull’essenza, su ciò che lavora, vive e dialoga con il mare. Da lì abbiamo costruito un’identità capace di unire memoria e futuro, artigianalità e contemporaneità, senza forzature».

“La nuova brand identity − si legge nella nota aziendale interpreta questi valori con un’estetica più essenziale e misurata, superando i codici più convenzionali della comunicazione nautica. Il legno, le proporzioni, le superfici e i dettagli diventano elementi narrativi. Non decorazione, ma sostanza. Non nostalgia, ma continuità. Il legame con Portofino e con il Golfo del Tigullio resta centrale. Non come semplice riferimento geografico, ma come matrice culturale e simbolica. Un territorio che ha saputo conservare nel tempo un equilibrio raro tra natura, stile e misura, e che continua a ispirare il modo in cui Mussini concepisce la navigazione”.

La nuova identità visiva accompagnerà progressivamente tutti i touchpoint del brand, a partire dai canali digitali e dai materiali istituzionali, fino ai contenuti fotografici e video che verranno presentati nei prossimi mesi. Perché oggi, come ieri, Mussini non costruisce semplicemente barche. Costruisce Opere Vive, pensate per attraversare il tempo e il mare.