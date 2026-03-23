Il brand genovese Lovrén in tv con il suo primo spot

Lovrén, brand italiano di beauty con sede a Genova e parte del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e oggi presente in oltre 18.000 farmacie in Italia e all’estero, presenta il suo primo spot televisivo dedicato al mascara M1, bestseller della linea. Lo spot sarà trasmesso sui canali Rai e sulle principali reti della piattaforma Warner Bros Discovery a partire da domenica 22 marzo.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia, volta a rafforzare la brand awareness e l’immagine del marchio, rendendolo sempre più riconoscibile e vicino al pubblico. «Da tempo desideravamo portare Lovrén sullo schermo e il 2026 è stato l’anno giusto per farlo – affermano Diego Gulli e Alessio Baldaccini, titolari dell’azienda – Siamo entusiasti di approdare in tv, felici di far conoscere Lovrén a un pubblico sempre più ampio e di consolidare l’immagine del brand: questa campagna è solo la punta dell’iceberg di grandi investimenti che ci auguriamo portino il marchio sempre più in vetta».

La campagna si articolerà in due fasi: una in primavera e una in autunno, con una programmazione a settimane alterne per oltre 1.000 passaggi complessivi, raggiungendo circa 18 milioni di utenti.