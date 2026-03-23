Iren, 26 marzo interruzione idrica programmata a Camogli

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 sarà sospesa l’erogazione a Camogli.

In particolare lo stop all’acqua riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Corso Mazzini civici lato monte

• Via Angela Schiaffino

• Piazza N.S. del Boschetto

• Via Figari

• Via Castagneto

• Salita Prione

• Via Castagneto Seià

• Via Montesecco.

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe alle vie in oggetto.

Alla riapertura delle condotte si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

L’intervento programmato è finalizzato a risolvere una perdita d’acqua sulla condotta principale di Camogli (diametro 250 mm), un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento della zona. Durante la chiusura della rete, i tecnici provvederanno non solo a eliminare la perdita, ma anche a installare una nuova valvola di sezionamento da 250 mm e a sostituire tre valvole di dimensioni minori ormai deteriorate. Con un’unica operazione sarà così possibile mettere in sicurezza un tratto importante della rete idrica, rendendola più efficiente e riducendo la probabilità di ulteriori guasti nei prossimi mesi.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da Ireti – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025 2030.