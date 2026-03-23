Imperia, al via il corso tecnico per assaggiatori di olio d’oliva

L’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana e l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola hanno inaugurato questa mattina a Imperia il percorso formativo per assaggiatori di olio d’oliva. Il corso tecnico è promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e dall’Onaoo – Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva, la più antica scuola di assaggio di questo prodotto al mondo.

«Questo corso rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita qualitativa del comparto olivicolo – ha sottolineato Piana –. Negli ultimi anni abbiamo investito 20 milioni di euro nel settore, con interventi concreti che vanno dal recupero degli oliveti abbandonati alle misure ambientali, dall’innovazione al sostegno diretto alle aziende. Abbiamo raggiunto poi un risultato storico con l’ottenimento dell’igp per l’oliva taggiasca ligure, accompagnato da una campagna diffusa su tutto il territorio regionale per raccontare un’eccellenza che rappresenta un simbolo della nostra agricoltura e un volano per l’economia locale. In questo contesto, la formazione assume un ruolo decisivo. Investire su competenze qualificate, come quelle che questo corso si propone di trasmettere, significa rafforzare l’intera filiera e garantire un futuro sempre più competitivo e sostenibile al nostro olio» ha concluso Piana.

«Eventi come questo rappresentano un’opportunità straordinaria per promuovere a livello internazionale le nostre eccellenze e il nostro territorio – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola –. L’Onaoo è un punto di riferimento mondiale nella formazione sull’olio di oliva e contribuisce in modo concreto a rafforzare l’identità di Imperia come capitale di questo settore. Accogliere professionisti provenienti da tutto il mondo significa valorizzare non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche la nostra cultura, le tradizioni e il sistema economico locale».