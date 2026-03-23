“I suggerimenti di A.P: Giannini”: incontro il 24 marzo, alla Camera di commercio di Genova

Si terrà martedì 24 marzo con inizio alle 17.45, alla Camera di commercio di Genova in via Garibaldi 4, l’appuntamento “Curiosità, fiducia, visione-I “suggerimenti” da A.P. Giannini per costruire il nuovo” promosso dalla Compagnia delle Opere Liguria.

L’incontro si svolgerà secondo con confronto tra imprenditori: CdO Liguria propone il “Lab”, composto dalla conversazione imprenditoriale, da un momento di discussione a piccoli gruppi attorno a tavoli di lavoro e da una successiva restituzione condivisa in plenaria.

Aperto alle imprese del territorio regionale e delle aree limitrofe, l’appuntamento si propone come un momento di confronto e ispirazione dedicato agli imprenditori, con l’obiettivo di condividere esperienze e visioni capaci di sostenere la crescita delle aziende e lo sviluppo del territorio.

L’incontro si inserisce nella mostra “Non si può morire per un dollaro-la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini”, promossa dalla Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i Popoli (vedi qui ) con il Centro Studi A.P. Giannini, allestita a Genova dal 20 al 31 marzo (lunedì–venerdì 9/18; sabato 15/18) alla Camera di Commercio di Genova.

Guardando il percorso di questo imprenditore ligure emigrato negli Stati Uniti – capace di costruire una banca partendo dalle persone che nessuno voleva finanziare – Enzo Scalia, ospite del Lab, si è chiesto se oggi sia davvero inevitabile un modello di sviluppo che separa impresa, società e lavoro. O se invece sia ancora possibile immaginare un’impresa che cresce creando valore anche per le persone e per il territorio.

Gli organizzatori vogliono partire dal modo con cui Giannini guardava la realtà: osservare i bisogni concreti delle persone, avere fiducia nell’intraprendenza umana, e quindi costruire sviluppo.

A Enzo Scalia verrà posta questa domanda: cosa può dire oggi quella esperienza a chi fa impresa?

Programma dei lavori:

-Benvenuto di Cristina Bolla, presidente del Centro Studi A.P. Giannini

-Conversazione imprenditoriale: Enzo Scalia, Egea Consulting, imprenditore, manager, appassionato di A. P. Giannini

Lab: lavoro a gruppi su domande guida, con restituzione condivisa

-Dialoga con i partecipanti al Lab, a partire dalle competenze manageriali e dalla cultura imprenditoriale italo-americana, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria