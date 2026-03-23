Euronext Star Conference, al via la 25° edizione: partecipano anche Orsero e Sanlorenzo

Domani a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, si terrà la venticinquesima edizione della Euronext Star Conference, l’appuntamento annuale che riunisce le società quotate su Euronext Star Milan e gli investitori. Nell’edizione 2026 sono previsti oltre 3.000 incontri tra 56 società Star partecipanti, 280 investitori, in rappresentanza di 177 case di investimento e più di 100 analisti e rappresentanti degli intermediari che supportano la conferenza. Delle 177 case di investimento presenti, il 49% proviene dall’estero, con investitori da 14 Paesi, tra cui Germania (12%), Francia (12%), Svizzera (11%), Regno Unito (3%), Spagna (3%), Belgio (2%) e Lichtenstein (2%).

A oggi, Euronext Star Milan comprende 61 società quotate, per una capitalizzazione di mercato complessiva di 39 miliardi di euro. Le società Star si distinguono per standard di eccellenza in termini di governance, trasparenza e liquidità, caratteristiche che le rendono particolarmente attrattive per gli investitori. Le aziende Star operano in 10 settori diversi, tra cui industrial, finance, technology, healthcare , consumer discretionary, consumer staples, utilities, real estate, basic materials, telecommunications.

«Giunta alla venticinquesima edizione, la Euronext Star Conference si conferma un appuntamento importante per la comunità finanziaria – ha detto Barbara Lunghi, responsabile dei Mercati Primari di Borsa Italiana (Euronext) – Un evento che testimonia l’impegno del Gruppo Euronext e di Borsa Italiana a sostenere le imprese con piccola e media capitalizzazione in ogni fase del loro percorso di crescita. Da un quarto di secolo, incoraggiamo il dialogo tra investitori e società, riaffermando il ruolo della Borsa nella creazione e nel consolidamento di campioni nazionali. Un impegno che portiamo avanti con dedizione, in uno scenario sempre più complesso e sfidante, dove le società STAR si dimostrano imprese virtuose in grado di attrarre capitali domestici e internazionali grazie all’adozione di elevati standard di trasparenza, liquidità e governance».

Le società quotate su Euronext Star Milan che parteciperanno alla Conference sono: Abitare In, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Altea Green Power, Aquafil, Arnoldo Mondadori Editore, Ascopiave, Avio, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Biesse, Cairo Communication, Carel Industries, Cembre, Cementir Holding, CY4Gate, D’amico International Shipping, Datalogic, Digital Bros, DoValue, El.En, Elica, Emak, Equita Group, Esprinet, Eurotech, Fila Group, Fiera Milano, Fine Foods & Pharmaceuticals, Garofalo Health Care, Gefran, Generalfinance, Igd – Siiq, Irce, Italmobiliare, Lu-Ve Group, Marr, Moltiply Group, Neodecortech, Newprinces, Orsero, Pharmanutra, Reply, Revo Insurance, Sabaf, Sanlorenzo, Seco, SeSa, Sogefi, Sys-Dat Group, Tamburi Investment Partners, Tesmec, Txt Group, Unidata, Wiit, Zignago Vetro.

I co-organising broker della Euronext Star Conference sono: Alantra, Banca Akros, Banca Finnat, Bper, Cfo Sim Equita, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Tp Icap e Value-Track.