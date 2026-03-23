Alassio, nel parcheggio del porto turistico completato il tracciamento degli stalli blu

Ad Alassio, nel Porto Turistico “Luca Ferrari“, è stata rifatta la segnaletica orizzontale. È stato completato il tracciamento dei nuovi stalli blu, rendendo gli spazi di parcheggio immediatamente visibili e meglio definiti per tutta l’utenza della zona portuale.

L’intervento nasce dalla necessità di garantire un maggiore ordine visivo e una gestione più fluida della viabilità interna. La Marina di Alassio, fiore all’occhiello della ricettività nautica della Baia del Sole, accoglie ogni giorno diportisti, turisti e residenti; la nuova delimitazione degli spazi permetterà di ottimizzare la capienza del piazzale, evitando soste irregolari che possano intralciare le manovre o l’accesso alle banchine.

“L’obiettivo è offrire un’accoglienza di alto livello sin dal momento dell’arrivo in auto − spiega il presidente Rinaldo Agostini − la segnaletica chiara è sinonimo di efficienza e sicurezza”.

Con questo restyling, la Marina si prepara ad affrontare i flussi della stagione primaverile ed estiva con una veste più curata e funzionale, in linea con gli standard di eccellenza che contraddistinguono il porto “Luca Ferrari”. I nuovi stalli blu sono già operativi e la segnaletica verticale presente in loco fornisce tutte le indicazioni necessarie su tariffe e modalità di sosta. L’altra novità consiste nel fatto che i pedoni potranno accedere costeggiando la Cappelletta, mentre i motoveicoli e biciclette potranno accedere dal passaggio lato Nord Est del porticciolo.