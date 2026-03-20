Sarzana, 113 mila euro per la videosorveglianza a Marinella

L’amministrazione comunale di Sarzana ha stanziato 113.460 euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza nella frazione balneare di Marinella.

L’intervento – come si legge nell’ordinanza della polizia locale che richiama la delibera di Giunta n.20 dello scorso febbraio – si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da specifiche criticità legate alla posizione geografica di zona di confine e ai consistenti flussi turistici stagionali, che rendono necessario un monitoraggio costante. L’obiettivo è contrastare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, spaccio di sostanze stupefacenti, commercio irregolare e atti vandalici, oltre a garantire un presidio efficace dei principali varchi di accesso per il controllo del traffico e la prevenzione dei reati predatori.

Marinella è attualmente interessata da un ampio processo di riqualificazione grazie ai finanziamenti del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), finalizzato al miglioramento del tessuto urbano ed edilizio e al rafforzamento della coesione sociale. In questo quadro, il potenziamento delle misure di sicurezza tecnologica rappresenta un elemento strategico per assicurare la durabilità degli interventi realizzati e accrescere la percezione di sicurezza tra residenti e visitatori.

Come previsto dalla determinazione n. 238 della Polizia Locale, il progetto prevede l’installazione e la configurazione di una piattaforma di videosorveglianza per il monitoraggio di aree specifiche del territorio, tra cui, l’area interessata alla realizzazione della pista ciclo-pedonale e l’area interna all’abitato di Marinella.

La fornitura, l’installazione e la configurazione del sistema sono state affidate alla ditta High Confidence di Imperia. Il sistema sarà gestito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.