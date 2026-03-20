Sanità, firmato nuovo protocollo per la sicurezza del personale

È stato siglato questa mattina da Regione Liguria, Prefettura di Genova, Questura di Genova e Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri un nuovo protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario durante gli interventi nei Pronto Soccorso e nelle attività di emergenza sul territorio, compresi gli interventi del personale 118.

Il documento, che definisce procedure operative condivise per la gestione delle situazioni in cui si manifestino comportamenti aggressivi o violenti nei confronti del personale sanitario, sarà attivato inizialmente in via sperimentale per un anno sul territorio genovese, al termine del quale verrà valutata l’opportunità di estenderlo ad altri territori.

Tra le principali novità del protocollo:

• L’istituzione del “codice I” (codice Incolumità), attivabile dalla Centrale Unica di Risposta 112 (NUE), per segnalare casi di minaccia o aggressione al personale sanitario.

• Procedure coordinate tra Forze di Polizia, servizi di emergenza sanitaria e strutture ospedaliere, per garantire interventi rapidi e sicuri.

• Gli ospedali coinvolti includono l’Azienda Ospedaliera Metropolitana con i suoi tre plessi: Ospedale Policlinico San Martino, Ospedale Galliera, Villa Scassi, oltre all’Ospedale Evangelico Internazionale e Atsl con le strutture dell’Area 3.

• Implementazione di strumenti tecnologici per migliorare la comunicazione e la gestione delle emergenze.

• Costituzione di un Tavolo di monitoraggio presso la Prefettura di Genova per valutare l’efficacia del protocollo, raccogliere dati e produrre report periodici.

• Attività formative interforze per preparare operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine a gestire in sicurezza situazioni di pericolo.

In questo modo Prefettura, Regione Liguria e Forze dell’Ordine confermano il proprio impegno a tutela di chi ogni giorno opera in prima linea per la salute e la sicurezza dei cittadini.

«La sicurezza di chi lavora nel sistema sanitario – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è una priorità assoluta per Regione. Con questo protocollo operativo vogliamo garantire che medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale del 118 possano svolgere il loro lavoro in condizioni di massima tutela, sapendo di poter contare su interventi rapidi e coordinati delle Forze dell’Ordine. È un passo concreto per proteggere chi ogni giorno è impegnato in prima linea per la salute dei cittadini».

«La firma del protocollo – dichiara il Prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco – rappresenta un ulteriore rafforzamento della collaborazione istituzionale già in essere tra Prefettura, forze di polizia e sistema sanitario, con l’obiettivo di assicurare condizioni di maggiore sicurezza per gli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della salute pubblica e garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di rischio di aggressione nei contesti più esposti, come i Pronto Soccorso e gli interventi di emergenza territoriale su strada».