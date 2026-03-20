Lavoro, Sestri Levante: Mediaterraneo Servizi assume tre persone

Mediaterraneo Servizi, società in-house del Comune di Sestri Levante, ha pubblicato nella sezione Bandi & Concorsi del proprio sito l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 3 risorse a tempo determinato con mansioni di gestione, assistenza e controllo della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Sestri Levante per supportare gli ausiliari in organico durante il periodo estivo.
Nello specifico Mediaterraneo Servizi ricerca 2 persone da assumere con contratto part time per 30 ore per 6 mesi, e una persona con part time 30 ore per 2 mesi (luglio e agosto), con inquadramento al Livello VI del Ccnl Terziario, distribuzione, servizi.
Tra i requisiti richiesti, aver compiuto 18 anni, titolo di scuola media superiore e possesso della patente B o superiore.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mediaterraneo@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2026.
I calendari delle prove d’esame, nonché gli esiti delle prove medesime saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.mediaterraneo.it