Ireti, 24 marzo interruzione idrica a Genova Bolzaneto, Sant’Olcese e Serra Riccò

Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, martedì 24 marzo 2026 dalle ore 8:00 alle 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Genova Bolzaneto, Sant’Olcese e Serra Riccò.

Nel dettaglio lo stop alla distribuzione dell’acqua riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Lungotorrente Secca

• Via Rio di Po

• Via Cremeno

• Via Luigi Tomaso Belgrano

• Via Sardorella

• Vie limitrofe.

Nelle seguenti vie del Comune di Serra Riccò:

• Via Fratelli Canepa

• Via Tomaso Campanella

• Via Agostino Richino

• Via Franceso Profumo

• Via Michele Denegri

• Vie limitrofe.

E nelle seguenti vie del Comune di Sant’Olcese:

• Via Pietro Calamandrei

• Via Piero Gobetti

• Via Fratelli Cervi

• Via Ernesto Cassissa

• Vie limitrofe.

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

L’interruzione si rende necessaria per consentire la risoluzione delle interferenze tra la rete idrica e le nuove opere di riqualificazione del rio Morego.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da Ireti – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025 2030.