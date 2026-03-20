Cantieri a Genova tra il 20 e il 26 marzo

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 20 e il 26 marzo, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Sabato 21 e domenica 22 marzo il passaggio di tre gare ciclistiche sul territorio comunale: Milano-Sanremo (maschile e femminile) e il Giro dell’Appennino donne

2) Da lunedì 23 marzo, tra Pegli e Multedo, nuova fase dei lavori di realizzazione della rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio del torrente Varenna

3) Via agli interventi di messa in sicurezza della strada per Crevari, sulle alture di Voltri

4) Da lunedì 23 marzo, proseguono gli interventi nella zona di Principe nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

5) Istituzione di una zona a velocità limitata a Sestri Ponente tra piazza Baracca, largo Fausto Coppi e largo Giuseppe Sexto Canegallo.

Nel dettaglio:

1) SABATO 21 MARZO LA “MILANO-SANREMO” DI CICLISMO, MASCHILE E FEMMINILE; DOMENICA 22 MARZO IL GIRO DELL’APPENNINO DONNE

Clicca qui per tutte le modifiche alla viabilità, con le prime disposizioni in vigore già a partire da questa sera nella zona di piazza della Vittoria.

2) VIE RONCHI E PACORET DE SAINT BON – NUOVA RETE DRENAGGIO VIA PACORET E STAZIONE RILANCIO TORRENTE VARENNA

Dalle ore 21.00 del 23 marzo alle ore 24.00 del 10 aprile, tra Pegli e Multedo, per i lavori di realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 2B

– via Ronchi, nel tratto compreso tra ponte Orazio Esposto e via Pietro Rostan:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

– via Simone Pacoret de Saint Bon, nel tratto compreso tra via dei Reggio e via Ronchi:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

3) VIE ROMANA DI VOLTRI E RUBENS – MESSA IN SICUREZZA STRADA CREVARI

Fino al 15 maggio, con orario 00.00/24.00, per i lavori di messa in sicurezza della strada di Crevari, nel tratto compreso tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

– via Romana di Voltri, nel tratto compreso trai pali della pubblica illuminazione numerati Z29 e Z33:

1. senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico a tre vie, a garantire i

flussi veicolari provenienti anche da via Nervallo

2. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

3. limite massimo di velocità dei 30 km/h.

– via Pietro Paolo Rubens, nel tratto compreso tra il civico 1 e il palo della pubblica illuminazione numerato Z7:

limite massimo di velocità dei 30 km/h.

Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi assicurando l’accessibilità degli aventi diritto al passo carrabile.

Vengono inoltre installati sistemi di rallentamento di velocità ad effetto ottico.

4) VIA ANDREA DORIA – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 9.00 del 23 marzo alle ore 24.00 dell’11 aprile in via Andrea Doria, nel tratto compreso tra il civico 10 e piazza del Principe, per i lavori di realizzazione del cavidotto dell’Asse Centro (tratta da piazza della Nunziata a via San Benedetto, passando da via Balbi e via Andrea Doria), nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 14

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. per i veicoli che percorrono il segmento stradale in parola in direzione levante, obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via del Lagaccio

3. divieto di fermata veicolare sul lato mare

4. la fermata del servizio del Trasporto Pubblico Locale Doria/Metrò Principe (cod. 1835) è temporaneamente ricollocata all’altezza del civico 10.

5) PIAZZA BARACCA, LARGHI COPPI E CANEGALLO – ZONA 30

In piazza Baracca, largo Fausto Coppi e largo Giuseppe Sexto Canegallo, al fine di ridurre i limiti di velocità e aumentare la sicurezza lungo i tratti interni della viabilità principale di Sestri Ponente, viene istituita una zona a velocità limitata con limite di velocità massima 30 km/h.

In allegato l’elenco dei principali cantieri attivi o in programma sul territorio comunale, suddivisi per municipio. Sul sito istituzionale del Comune di Genova, è possibile consultare l’elenco degli altri cantieri.