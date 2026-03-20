Al Campasso sono 70 i bambini nella nuova scuola dell’infanzia Govi all’ex mercato ovoavicolo

Il quartiere del Campasso a Sampierdarena ha una nuova scuola, completamente accessibile: da settembre, i 70 bambini e bambine della Gilberto Govi, precedentemente ospitata in un edificio ormai inadeguato, hanno aule nuove e spazi comuni nell’ex mercato ovoavicolo. Questa mattina, la sindaca di Genova ha visitato, accompagnata dall’assessora ai Servizi educativi e dai presidenti dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la nuova scuola e portato il saluto dell’amministrazione ai docenti e al personale.

Sono tre le sezioni della scuola infanzia con 70 bambine e bambini iscritti, dai 3 ai 6 anni, con 6 insegnanti e 4 collaboratori, ospitati nei locali della palazzina (corpo A) dell’ex mercato del pollame, edificato nell’Ottocento e dismesso negli anni Ottanta. La scuola è stata realizzata dopo lunghi lavori di demolizione, ricostruzione e trasformazione con circa 1 milione di euro dei fondi del Bando Periferie (Dpcm 25 maggio 2016- Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – per un totale di oltre 6 milioni di euro).

I lavori hanno riguardato un trattamento esterno dei prospetti, nel rispetto dell’originaria struttura, hanno previsto la riorganizzazione completa di tutti gli spazi interni. Sono state realizzate quattro aule per la didattica: due al primo piano, dotate di terrazzo praticabile, e due al piano terra, oltre a una mensa che affaccia su un giardino privato, dotata di tutti i locali a servizio (spogliatoi e bagni per il personale e il locale per lo smistamento pasti).

I servizi igienici sono presenti al piano terra e al piano primo, oltre ai bagni dedicati per i disabili, mentre i servizi igienici per il personale scolastico si trovano al piano terra. Tutti gli ambienti sono accessibili, anche grazie alla presenza di un ascensore che collega il piano terra al piano primo.

Inoltre, è stata realizzata all’interno dell’involucro esistente una struttura portante nuova, costituita da travi e pilastri in cemento armato. Oltre ai solai in latero cemento, sono stati consolidati anche i muri perimetrali esistenti ed è stata eseguita la manutenzione straordinaria dei prospetti esterni nel rispetto delle indicazioni presenti nel nulla osta della sovrintendenza.

Sono presenti 11 bambini con disabilità certificata, seguiti da 5 insegnanti di sostegno della Cooperativa CSTA.