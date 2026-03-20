Alessio Piana: «Le opportunità regionali per chi investe nell’entroterra»

L'assessore ha incontrato a Savignone amministratori e imprenditori della Valle Scrivia

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha incontrato a Savignone, nella sede comunale, amministratori e imprenditori della Valle Scrivia per presentare le opportunità messe in campo da Regione Liguria per chi vive e lavora nell’entroterra, in attuazione della L.R 6/2025. Opportunità a sostegno di chi apre una nuova impresa nei piccoli Comuni e di chi, in questi territori, ha già un’azienda.

«Ringrazio i partecipanti per il confronto cordiale e costruttivo – ha detto Piana –. La Regione Liguria sta investendo molto sulle aree interne, con una strategia dedicata a valorizzare le nostre valli: dai contributi di 300 euro al mese per cinque anni per chi apre un’impresa in uno dei Comuni entro i 2.500 abitanti, ai 30 mila a euro a fondo perduto per chi ammoderna o ristruttura i locali. Strumenti che si affiancano alla Strategia Nazionale Aree Interne, che coinvolge i nove Comuni della Valle Scrivia nel percorso di incentivazione regionale. Una delle esigenze rappresentate è la necessità di investire in maniera innovativa in percorsi tecnico-professionali che possano avvicinare i giovani alle professioni ricercate in vallata».

Il sindaco di Savignone Antonio Bigotti ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti del dialogo messo in campo in questa giornata tra Regione, Comune e attività produttive del territorio. Le imprese rappresentano un presidio sociale importante per lo sviluppo del territorio. Anche per questo abbiamo bisogno di servizi efficaci ed efficienti per poter vivere in questa valle: infrastrutture e mobilità servono come il pane per il nostro tessuto sociale ed economico».