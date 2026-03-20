Abb e Università di Genova rinnovano la collaborazione

L'accordo rafforza le sinergie tra il mondo accademico e l'impresa nei campi della formazione, ricerca e innovazione tecnologica

Università di Genova e Abb hanno sottoscritto il rinnovo dell’accordo quadro di collaborazione, sancendo il proseguimento di un percorso strutturato di cooperazione volto a rafforzare le sinergie tra il mondo accademico e l’impresa nei campi della formazione, ricerca e innovazione tecnologica.

La cerimonia di firma si è svolta giovedì 19 marzo negli uffici Abb di Genova, alla presenza dei Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, e di Michele Mannucci, Local Division Manager della divisione Energy Industries di Abb in Italia, che hanno sottoscritto l’accordo.

L’accordo rappresenta un impegno nel costruire una partnership duratura e multidimensionale tra le due istituzioni. Attraverso questa collaborazione, UniGe e Abb intendono sviluppare programmi di ricerca negli ambiti delle tecnologie ingegneristiche applicate a impianti e sistemi elettrici, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione industriale. La collaborazione prevede:

Lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti nei settori dell’ingegneria, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione industriale;

La promozione di percorsi formativi avanzati, programmi dottorali e master dedicati;

Il supporto al trasferimento tecnologico attraverso laboratori condivisi e iniziative congiunte.

L’intesa dà continuità a un rapporto avviato nel 2008 e già rinnovato nel 2019, che negli anni ha prodotto risultati significativi e creato un modello di cooperazione efficace tra il mondo accademico e quello industriale. Tra le iniziative più rilevanti rientra il programma di borse di studio GB Ferrari, che testimonia l’impegno congiunto nel sostenere il talento e nello sviluppare le competenze delle nuove generazioni.

«Questa partnership è per noi la testimonianza concreta del valore che nasce quando il rigore scientifico dell’università incontra l’innovazione industriale di un’azienda come Abb − dichiara Michele Mannucci, Local Division Manager Energy Industries di ABB − siamo convinti che dalla sinergia tra il nostro expertise tecnologico e la ricerca d’eccellenza dell’Università di Genova potranno emergere soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide della transizione energetica e digitale. Questo accordo rappresenta un impegno a lungo termine nei confronti dei giovani talenti e verso il sistema industriale italiano».

«La firma di oggi sancisce una solida e proficua collaborazione tra l’Università di Genova e Abb da sempre connotata dalla comune volontà di coniugare formazione e ricerca nel segno dell’innovazione. Si parla molto di transizione e delle sue sfide: insieme intendiamo rispondere ad alcune di esse condividendo le nostre competenze − afferma Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova − nella pratica, questo si tradurrà in progetti di ricerca congiunti, percorsi formativi di elevato profilo e best practices per il trasferimento tecnologico. La convenzione consentirà, inoltre, all’ateneo di proseguire il cammino virtuoso intrapreso negli ultimi anni portando i dottorandi di ricerca in azienda, creando quella connessione tra indagine scientifica e mondo produttivo indispensabile per dare impulso alla crescita e allo sviluppo del territorio».