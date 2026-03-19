“Van Dyck L’Europeo” a Genova dal 20 marzo al 19 luglio

La mostra “Van Dyck L’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra” è stata inaugurata oggi al Palazzo Ducale di Genova e sarà aperta al pubblico dal 20 marzo al 19 luglio 2026.

Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen, la più grande mostra sul maestro fiammingo degli ultimi venticinque anni ripercorre l’intero arco della carriera dell’artista. Il percorso si sviluppa come il viaggio intrapreso da Van Dyck dalla sua patria, le Fiandre, fino alla corte di Carlo I re d’inghilterra, attraverso numerosi spostamenti e, soprattutto, dopo un soggiorno in Italia durato sei anni, dal 1621 al 1627.

L’eccezionalità della mostra si deve al numero straordinario di opere di Van Dyck (60 in dieci sezioni tematiche) concesse in prestito dai più grandi e autorevoli musei d’Europa, tra cui il Louvre di Parigi, il Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e la National Gallery di Londra, e italiani, tra cui la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca di Brera di Milano, i Musei Reali di Torino, la Galleria Nazionale di Parma oltre che da prestigiose fondazioni e collezioni internazionali, quali la belga Phoebus e la portoghese Gaudium Magnum.

«Van Dyck ebbe con Genova – ha detto alla presentazione della mostra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – un rapporto profondo, qui visse a lungo, qui trovò committenze illuminate e qui realizzò alcune delle opere che hanno segnato la sua maturità artistica. Questa esposizione non solo celebra un maestro della storia dell’arte ma restituisce anche il ruolo centrale che la città ha avuto nel dialogo culturale europeo». La sindaca di Genova Silvia Salis ha sottolineato che «La capacità di riunire a Palazzo Ducale opere provenienti da alcuni dei più importanti musei europei conferma il ruolo internazionale di Genova e la sua credibilità come sede di grandi progetti culturali». Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha ricordato che per la realizzazione della mostra « Fondazione per la Cultura ha tessuto una rete di collaborazioni con le più grandi istituzioni museali d’Europa e le più prestigiose collezioni italiane. Un’occasione unica di promozione di Genova a livello internazionale».

“Van Dyck L’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”

Genova Palazzo Ducale – Appartamento e cappella del doge, dal 20 marzo al 19 luglio 2026

Mostra prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Comune di Genova con il sostegno della Regione Liguria

Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen

Orari

Lunedì ore 14-19, martedì-domenica 10-19, venerdì apertura fino alle 20

Catalogo

Allemandi editore (italiano)

Hannibal Books (inglese)

Progetto allestitivo

Giovanni Tortelli e Roberto Fassoni Associati