Sanlorenzo, riassetto nella catena di controllo, Ocean titolare del 55,653% del capitale sociale

Sanlorenzo rende noto di essere stata informata che, in data 16 marzo 2026, il socio di maggioranza Holding Happy Life (HHL), interamente riferibile alla famiglia Perotti e controllata da Massimo Perotti, ha conferito in Ocean srl, già titolare del 5,441% del capitale sociale di Sanlorenzo (n. 1.940.000 azioni Sanlorenzo), oltre la metà del capitale sociale di Sanlorenzo (n. 17.902.553 azioni Sanlorenzo, di cui n. 17.267.553 a voto maggiorato e n. 635.000 prive di voto maggiorato). Massimo Perotti è presidente e ceo del Gruppo Sanlorenzo.

Per effetto del conferimento, Ocean diventa titolare del 55,653% del capitale sociale di Sanlorenzo, pari al 67,631% dei diritti di voto in Sanlorenzo (n. 19.842.553 azioni Sanlorenzo, di cui n. 17.267.553 azioni a voto maggiorato). HHL diventa così socia di controllo di Ocean con una quota di partecipazione pari al 90,223% del capitale sociale. HHL controlla dunque complessivamente il 61,118% del capitale sociale e il 74,734% dei diritti di voto di Sanlorenzo, direttamente e indirettamente, in quanto continua a detenere direttamente il restante n. 1.948.552 azioni Sanlorenzo a voto maggiorato pari al 5,465% del capitale sociale. Gli altri soci di Ocean sono Finclama spa , società riconducibile a Claudio Luti, con una partecipazione pari al 5,040%, e Kibotion srl, società riconducibile a Silvia Merlo, amministratrice di Sanlorenzo, con una partecipazione pari al 4,737%; Finclama e Kibotion avranno il diritto a indicare un candidato ciascuno da inserire nella lista che Ocean presenterà per la nomina del consiglio di amministrazione di Sanlorenzo.

“L’operazione – si legge in una nota di Sanlorenzo – conferma il commitment di lungo periodo della famiglia Perotti ed amplia il contributo imprenditoriale aziendale. Finclama e Kibotion apportano esperienze complementari e di successo nelle rispettive aziende leader nel proprio settore. L’operazione rientra nella strategia d’investimento di Finclama e Kibotion nel settore del lusso e nelle eccellenze italiane, avendo grande considerazione nelle capacità imprenditoriali e manageriali del Cav. Lav. Massimo Perotti, condividendone i medesimi valori nel fare impresa, con grande fiducia nello sviluppo di Sanlorenzo”.

Massimo Perotti dichiara: “Ringrazio Silvia Merlo e Claudio Luti per la fiducia e e per aver scelto di affiancarmi nella crescita e nello sviluppo del gruppo. Sono orgoglioso che due famiglie imprenditoriali di grande valore abbiano deciso di condividere questo percorso, confermando la solidità del progetto Sanlorenzo e le prospettive di lungo termine del nostro settore”.

Non vi è alcuna modifica del titolare ultimo del controllo di Sanlorenzo, che rimane Massimo Perotti, che continuerà quindi a essere il soggetto posto in posizione di controllo su Sanlorenzo. In ragione della permanenza del controllo ultimo dell’emittente in capo a Massimo Perotti, l’operazione non comporta l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 TUF; inoltre, il conferimento da HHL in Ocean delle azioni Sanlorenzo che hanno maturato il voto maggiorato non incide sui presupposti per il mantenimento del voto maggiorato stesso ai sensi dell’art. 127-quinquies TUF e dello statuto di Sanlorenzo, che pertanto resta confermato. Nell’ambito dell’operazione non sono stati stipulati patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e Ocean ha adottato uno statuto (il che non prevede significative deroghe alle prerogative del socio di maggioranza, e dunque di HHL; il Nuovo Statuto Ocean è pubblicato sul sito internet di Sanlorenzo nella Sezione www.sanlorenzoyacht.com/it/corporate-governance/documenti-e-procedure.asp