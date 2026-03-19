Stefano Roggerone riconfermato presidente di Cia Agricoltori Liguria 

Stefano Roggerone, olivicoltore, è stato riconfermato presidente di Cia Agricoltori Liguria dall’assemblea regionale dei delegati tenutasi oggi. Roggerone guiderà per altri quattro anni l’organizzazione di rappresentanza agricola che conta in Liguria oltre 9.000 associati attivi. Di questi il 35% sono donne, il 10% sono giovani con meno di 40 anni. Sono 17 gli uffici che, con oltre 110 dipendenti, coprono l’intero territorio regionale presidiando le 4 province liguri.

«Le aree interne nella nostra Regione – ha spiegato Roggerone nella sua relazione – vivono una condizione di marginalità̀ che si traduce in difficoltà economiche, spopolamento e invecchiamento della popolazione. Tuttavia, queste aree possiedono risorse naturali, paesaggistiche e culturali che, se adeguatamente valorizzate, possono rappresentare una chiave di sviluppo per l’intero territorio regionale. In questo contesto, l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale nella valorizzazione delle aree interne, diventando non solo una fonte primaria di reddito, ma anche uno strumento di preservazione del paesaggio e della cultura locale, di coesione sociale».

«Le nostre aziende – ha aggiunto Roggerone – per continuare a fare impresa nelle aree interne hanno però bisogno di infrastrutture che funzionino e diano il dovuto supporto. La viabilità delle strade statali e provinciali che collegano il nostro entroterra è in grandissima sofferenza per mancata manutenzione. Questo significa costi di trasporto molto alti, tempi di percorrenza infiniti, grandi problematiche per le nostre aziende agrituristiche che in molti casi sono le uniche strutture di ospitalità esistenti. Oltre alla viabilità servono le connessioni internet, scuole, asili, servizi basilari come uffici postali, uffici bancari, attività commerciali, il semplice negozio di alimentari, assistenza agli anziani, sanità».