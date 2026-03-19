Referendum 22-23 marzo: le informazioni utili al voto a Genova

Come richiedere una nuova tessera elettorale, le sezioni che sono state trasferite e il servizio bus per raggiungere i seggi

Domenica 22 e lunedì 23 marzo, anche i cittadini genovesi sono chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale relativo alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno.

«Ringrazio la macchina organizzativa della Direzione Servizi Demografici che sta svolgendo un grande lavoro in vista dell’appuntamento referendario – commenta l’assessore ai Servizi Civici e Demografici Emilio Robotti – oltre 3.500 ragazze e ragazzi, neo maggiorenni, per la prima volta potranno votare, un dovere civico che auspichiamo sia esercitato da tutte le cittadine e i cittadini genovesi».

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di domenica 22 marzo 2026.

I numeri del referendum costituzionale a Genova

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che voteranno a Genova sono 434.182.

Nelle liste non sono ricompresi 44.545 elettori residenti all’estero che votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che hanno optato per esercitare il diritto di voto in Italia (12) e coloro che sono residenti in paesi in cui non si può votare per corrispondenza (61). Sono inoltre esclusi dalle liste gli elettori residenti che si trovano temporaneamente all’estero e che hanno richiesto di votare per corrispondenza (191).

Gli elettori neodiciottenni che votano per la prima volta sono 3.549 residenti, 534 Aire.

Le sezioni del Comune di Genova sono 653, di cui 198 accessibili ad elettori con disabilità.

Cosa serve per votare

Per votare ai referendum è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d’identità valido. Sarà vietato portare con sé in cabina telefoni cellulari e altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Qualora non fosse in possesso di tessera elettorale valida, e/o qualora il documento d’identità fosse scaduto, l’elettore potrà procurarsi una nuova tessera e/o una nuova carta d’identità recandosi di persona (per la tessera è possibile anche il ritiro su delega), anche senza prenotazione, presso l’Ufficio elettorale di corso Torino 11 e negli uffici di anagrafe centrale e dei Municipi.

Aperture straordinarie per rilascio nuova tessera elettorale e carta di identità senza prenotazione

Da domani, venerdì 20, a lunedì 23 marzo è possibile andare negli uffici dell’anagrafe centrale in corso Torino 11 o negli sportelli dei Municipi e richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale o nuova carta di identità senza prenotazione.

Calendario aperture straordinarie degli uffici

Venerdì 20 marzo: dalle 8:10 alle 18:00

Sabato 21 marzo: dalle 8:10 alle 18:00

Domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00

Lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00

Dove si trovano gli uffici

Ufficio centrale: corso Torino 11

Municipio I Centro Est: piazza Santa Fede 6

Municipio II Centro Ovest: via Sampierdarena 34

Municipio III Bassa Val Bisagno: piazza Manzoni 1

Municipio IV Media Val Bisagno: piazza dell’Olmo 3

Municipio V Val Polcevera: piazza Durazzo Pallavicini 6A, via Pastorino 8 e via Guido Poli 12 (solo per questo ufficio no venerdì 20 e sabato attivo fino alle 12:30, domenica e lunedì orari uguali alle altre sedi)

Municipio VI Medio Ponente: via Sestri 34 e viale Narisano 14

Municipio VII Ponente: via Ignazio Pallavicini 5, piazza Giuseppe Bignami 4 e piazza Sebastiano Gaggero 2

Municipio IX Levante: via Maggio 6, Pad. 5 dell’ex Ospedale Psichiatrico.

Trasferimenti di sezioni

Sono state trasferite 10 sezioni elettorali (delibera di Giunta n. 11 del 21/01/2026). Per gli elettori delle sedi trasferite sono state già inviate a domicilio le etichette di aggiornamento della tessera elettorale. Le 10 sezioni trasferite sono:

Municipio II Centro Ovest

Da scuola infanzia comunale Govi di via Antonio Pellegrini 7A alla sede dell’ex mercato ovoavicolo di via Antonio Pellegrini 2: sezioni elettorali 205 e 206.

Da scuola secondaria di II grado succursale Gobetti di via G. Spataro 34 a scuola secondaria di I grado Sampierdarena di piazza del Monastero 6: sezioni elettorali 210 e 421.

Municipio V Valpolcevera

Dai locali della parrocchia in via P. Negrotto Cambiaso 241 ai locali della Società Operai Cattolica S. Caterina di via P. Negrotto Cambiaso 227: sezione elettorale 171.

Municipio VII Ponente

Da scuola primaria Emanuelli di via Pegli 45 a Villa Banfi in via Pegli 39: sezioni elettorali 42, 43, 44, 45 e 46.

Servizio navetta

Sono confermate le 6 navette gratuite per raggiungere alcuni seggi elettorali, con l’aggiunta di una nuova all’interno del Municipio Ponente; eccone i dettagli:

Municipio II Centro Ovest

Scuola primaria Taviani – C.so Martinetti 77G: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza da C.so Martinetti (slargo) fino all’ingresso della scuola.

Municipio III Bassa Val Bisagno

Scuola primaria Fontanarossa – via Ginestrato 11: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza dal parcheggio di Via Pinetti (di fronte al civ. 66) fino al cortile superiore della scuola

Scuola secondaria San Fruttuoso – via Berghini 9B: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore14 alle ore19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza dallo slargo all’incrocio tra via Malfante, via Berghini e via al Forte di Santa Tecla.

Municipio VI Ponente

Scuola primaria Fabbriche – via delle Fabbriche 189B: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza da via Fiorino 9 fino all’ingresso della scuola

Scuola Le Pratoline – via Granara 10: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza da via San Carlo di Cese (nei pressi del civico 59)

Scuola Villa Banfi – via Pegli 39: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza dal cancello del parco in via Pegli 39.

Municipio VIII Medio Levante

Scuola primaria Diaz – Via C. Battisti 6: il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 di domenica 22 marzo e dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 23 marzo con partenza da Piazza Palermo 13 passando per Via Nizza, con fermata in via Nizza 5, fino a via C. Battisti 6.

Tutte le informazioni sono reperibili al link www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/elezioni