Leonardo finalizza l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group

Leonardo ha finalizzato l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi Idv e Astra) per un prezzo di 1,6 miliardi di euro, in linea con l’Enterprise Value fissato a 1,7 miliardi, al netto degli adeguamenti contrattuali concordati. L’operazione viene finanziata con la cassa disponibile.

Con il closing dell’operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terreste e rafforza il proprio ruolo di Oem (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate.

«L’acquisizione ci rafforza come attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre e ci rende ancora più competitivi in un segmento di mercato caratterizzato da significative prospettive di crescita future. Grazie all’operazione, Leonardo aggiunge le competenze industriali per produrre piattaforme integrate, sia nella parte mobilità che payload, e compie un ulteriore passo nella strategia di crescita inorganica, una delle direttrici nello sviluppo del Piano Industriale», dichiara Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo.

L’acquisizione potenzia inoltre il posizionamento commerciale congiunto, grazie alla complementarità delle reti di vendita e alla possibilità di proporre soluzioni integrate su specifici mercati ad alto potenziale.

La capacità di Leonardo di offrire suite elettroniche complete, che va dai sistemi di comando e controllo fino alle elettro-ottiche e alle torrette di nuova generazione, insieme ai veicoli di Idv, permette di offrire soluzioni operative complete e ad efficienti prestazioni. Le competenze altamente specializzate nei rispettivi settori di riferimento, insieme alla forte capacità logistica e produttiva, favoriscono la sinergia operativa e sono in grado di accelerare lo sviluppo tecnologico congiunto, creando al contempo nuove opportunità di sviluppo ed evoluzione delle capacità tecnologiche e delle competenze professionali delle persone.

In foto: Blindo Centauro II, veicolo del Consorzio Iveco – Oto Melara (Cio) formato al 50% da Idv e al 50% da ex Oto Melara, oggi Leonardo