Il Comune di Sestri Levante conferma in bonus bebè 2026

Il Comune di Sestri Levante conferma anche per il 2026 il bonus bebè, la misura di sostegno economico destinata alle famiglie con nuovi nati, introdotta in via sperimentale nel 2024 e ora stabilizzata.

La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per il nuovo bando, confermando lo stanziamento di 45.000 euro; la misura sarà rivolta ai nuclei familiari residenti con bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2026, con contributi modulati in base all’Isee minorenni, da un massimo di 800 euro fino a un minimo di 200 euro. Nel corso del 2025 erano state complessivamente presentate 57 richieste di bonus bebè.

La novità, puramente formale, è quella di considerare l’ultimo mese dell’anno all’interno del bando successivo in modo da consentire ai nati di fine anno di poter beneficiare dell’iniziativa.

«Confermiamo una misura concreta di sostegno alla natalità e alle famiglie – dichiara il sindaco Francesco Solinas – mantenendo invariato lo stanziamento, in proporzione ai mesi effettivi, e introducendo elementi di maggiore flessibilità nelle scadenze, per evitare che situazioni burocratiche possano penalizzare i cittadini».

Il bando sarà predisposto dagli uffici comunali nelle prossime settimane e disponibile sui canali informativi dell’ente.