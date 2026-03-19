Circle Group, nuovo progetto di digitalizzazione e automazione varchi per nodo intermodale

La controllata del Gruppo Circle eXyond ha sviluppato la proposta tecnico-economica per realizzare un sistema digitale avanzato per la gestione, il monitoraggio e il tracciamento dei movimenti di esportazione o di transito della merce transitanti per un nodo intermodale del Nord Italia, in linea con gli standard eFTI nazionale e l’e-CMR, nell’ambito del Lotto Funzionale Gate 3 – ingresso terminal intermodale.

L’intervento è finalizzato all’automazione delle procedure di Gate in / Gate out del terminal intermodale e prevede l’implementazione iniziale su due corsie, una in ingresso e una in uscita, all’interno di un varco carraio complessivamente costituito da quattro corsie, con possibilità di estensione successiva. Il sistema è progettato per operare h 24, 7 giorni su 7, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità dei mezzi in ingresso e in uscita e l’interoperabilità dei dati con piattaforme esterne.

Dal punto di vista tecnologico, la soluzione prevede sistemi di corsia in grado di rilevare e classificare i mezzi in transito, leggere targhe anteriori e posteriori, identificare i codici delle unità di trasporto intermodale, documentarne lo stato di integrità e gestire l’interazione con l’autista tramite totem dedicati. Il progetto include inoltre un Gate Operating System (GOS) per la raccolta, storicizzazione e consultazione dei transiti, la gestione operativa in tempo reale e il controllo delle componenti hardware installate in corsia.

La proposta sviluppata da eXyond prevede anche la fornitura di un connettore per l’interconnessione con eFTI Italy (gate + extender) e con e-CMR, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione della catena logistica e con l’impostazione progettuale richiesta dall’Interporto. In particolare, il sistema è concepito per dialogare con il TOS del terminal tramite API e per abilitare la ricezione e la verifica delle informazioni elettroniche di trasporto e della lettera di vettura elettronica.

Sotto il profilo economico, la documentazione progettuale prevede un importo complessivo della fornitura e posa pari a oltre 300.000 euro, con una tempistica di realizzazione stimata in circa 6 mesi.

Nel dettaglio, la soluzione completa comprende due sistemi di corsia completi, il software e hardware di gestione GOS, il connettore per l’interconnessione con eFTI Italy ed e-CMR, nonché progettazione, collaudo, messa in servizio e formazione del personale. La struttura “base + opzioni” consente invece di attivare da subito le funzionalità ritenute essenziali, lasciando aperta la possibilità di introdurre successivamente ulteriori componenti, tra cui moduli dedicati all’integrazione con il TOS, dispositivi aggiuntivi per i totem di corsia e funzioni avanzate di interoperabilità digitale.

«Il progetto rappresenta un’ulteriore applicazione concreta delle competenze del Gruppo nell’ambito della digitalizzazione ed automazione dei nodi logistici intermodali. L’integrazione tra automazione dei varchi, raccolta intelligente dei dati di transito e interoperabilità con eFTI ed e-CMR consente di supportare l’evoluzione verso processi più efficienti, tracciabili e digitali, in linea con le direttrici europee e nazionali di innovazione della catena logistica» ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group.