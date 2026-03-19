Cambiamento climatico, hackaton il 21 e il 22 al Genova Blue District

La Genova Climate Challenge entra nel vivo con l’Hackathon sul cambiamento climatico, la maratona progettuale dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 presso il Genova Blue District (via del Molo 65).

Attesi per il weekend oltre 100 partecipanti iscritti, provenienti da tutta Italia e suddivisi in team multidisciplinari. L’Hackathon rappresenta una maratona progettuale intensiva che coinvolge persone con competenze diverse, chiamate a collaborare per sviluppare proposte concrete e immediatamente applicabili. La partecipazione è gratuita, individuale e aperta a tutte le persone maggiorenni.

L’Hackathon si svolgerà sabato 21 marzo dalle 9 alle 23 e domenica 22 marzo dalle 9 alle 20 negli spazi del Blue District.

Durante le giornate di lavoro, i partecipanti si confronteranno su tre ambiti tematici: comunicazione innovativa del cambiamento climatico, soluzioni tecnologiche praticabili e azioni concrete a scala locale per cittadini e comunità. Le idee e i prototipi sviluppati saranno presentati a una commissione di valutazione. Per ciascuna delle sfide è previsto un premio in denaro di 5.000 euro, oltre a ulteriori menzioni e riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa.

Nei giorni scorsi la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, organizzazione internazionale non-profit impegnata nella tutela della salute del pianeta e delle generazioni future, ha deciso di abbracciare l’iniziativa e ha messo in palio un ulteriore premio di 5000 da assegnare al progetto più innovativo e in linea con la mission della Fondazione.

L’evento prenderà il via sabato 21 marzo con l’intervento di apertura del Vicesindaco e Assessore ai rapporti porto città, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. I team lavoreranno intensamente allo sviluppo delle soluzioni progettuali, confrontandosi e affinando le proprie idee fino alla restituzione in plenaria. La giornata si concluderà con un momento conviviale, occasione informale di networking e condivisione tra tutti i partecipanti.

Domenica 22 marzo, la fase finale. Al termine dei lavori, ogni team presenterà il proprio progetto alla giuria composta da un gruppo di esperti in grado di valutare le proposte finali esposte in tutti i loro aspetti. Le presentazioni da parte dei team e a seguire la cerimonia di premiazione sono previste a partire dalle ore 16.30 e sono aperte al pubblico, a cui è prevista la partecipazione per l’Amministrazione comunale dell’assessora all’Ambiente.

Sono iniziate invece oggi, giovedì 19 e domani, venerdì 20 marzo, le sessioni dedicate alle scuole, con attività interattive, laboratori e momenti di confronto con esperti, pensati per stimolare consapevolezza e partecipazione attiva sui temi ambientali e avvicinare le nuove generazioni alle sfide del cambiamento climatico.

Il progetto Genova Climate Challenge nasce dalla constatazione sempre più evidente il cambiamento climatico rappresenti una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Da questa consapevolezza ha preso forma un percorso che unisce formazione, confronto con esperti e co-progettazione interdisciplinare. Tra febbraio e marzo, l’Academy ha proposto un ricco calendario di incontri con esperti di rilievo nazionale che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Federico Borromeo sui temi dell’adattamento urbano, Greta Muro per il rapporto tra industria e sostenibilità e Franco Manti sulle implicazioni etiche e sociali della transizione ecologica, a fianco del partecipatissimo incontro con Luca Mercalli.

Attraverso questa iniziativa, Job Centre e il Comune di Genova confermano il proprio impegno nel promuovere innovazione tecnologica e sociale, cittadinanza attiva ed empowerment giovanile, valorizzando il Genova Blue District come spazio di contaminazione, networking e open innovation nei campi della blue e green economy. Con l’Academy e l’Hackathon, Genova si propone come laboratorio di idee e soluzioni per costruire una città più resiliente, sostenibile e consapevole, capace di affrontare le sfide climatiche con competenza, creatività e collaborazione intergenerazionale.

L’intero progetto è promosso dal Genova Blue District, dal Comune di Genova nell’ambito del progetto “Genova: dal Blue District alla Casa delle Tecnologie Emergenti – La linea blu”, attuato da Job Centre S.r.l., società in house del Comune di Genova, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sono parte attiva del progetto: Unige (Unige Sostenibile), Filse, Dltm, Confindustria, Start 4.0, Iit, Wylab, Arpal, Fondazione Cima, Festival della Scienza, Confcooperative, Legacoop, Coldiretti Pesca, Legambiente, Geoscape, Ass. Posidonia Green Festival, Eduiren, Isde, Dih, Novaconnect, Its Accademia Digitale Liguria, Fondazione Principe Alberto II di Monaco.