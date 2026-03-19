Amt, pubblicato il bando per la selezione del direttore generale

La scadenza per presentare la candidatura è mercoledì 8 aprile 2026

L'incarico avrà durata triennale

Amt Genova ha pubblicato l’avviso pubblico di selezione per l’incarico di direttore generale. L’incarico sarà conferito con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, con durata triennale. La scadenza per la presentazione della candidatura è mercoledì 8 aprile 2026.

“La società – si legge nell’avviso – è attualmente impegnata in un percorso di riequilibrio economico-finanziario e di rafforzamento della sostenibilità gestionale, anche nell’ambito di strumenti di composizione negoziata della crisi. In tale contesto riveste particolare rilevanza l’individuazione di una figura manageriale di vertice con adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse”.

Tra i requisiti richiesti, esperienza dirigenziale di almeno cinque anni in posizioni apicali o di responsabilità equivalente presso società o organizzazioni caratterizzate da significativa complessità organizzativa e gestionale, diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, età non superiore al limite massimo dell’età pensionabile, assenza di condanne penali e assenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Come candidarsi

La candidatura dovrà pervenire entro il giorno mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 23.59. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: selezionedirettoregenerale@amt.genova.it

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Farà fede l’attestazione telematica di avvenuta consegna.

Eventuali richieste di informazioni in merito all’avviso potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: selezionedirettoregenerale@amt.genova.it

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae, copia di un documento di identità in corso di validità, lettera motivazionale di presentazione.

Tutte le info sul bando sono consultabili sul sito di Amt a questo link.