Villa Pallavicino delle Peschiere: nuovo ciclo di visite aperte al pubblico

Per ammirare gli affreschi manieristi realizzati da Giovanni Battista Castello e Luca Cambiaso e i giardini storici che ospitano il Ninfeo

Palazzo Foundation, la fondazione nata dall’impegno del broker assicurativo Lockton P.L. Ferrari per la tutela e la valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere, una delle più importanti dimore rinascimentali di Genova, dà il via a un nuovo ciclo di visite aperte al pubblico.

Il primo appuntamento è sabato 21 marzo, dalle 10.00 alle 12.15, con visite guidate in due turni condotte da un divulgatore culturale. Durante il percorso si potranno ammirare gli affreschi manieristi di Giovanni Battista Castello e Luca Cambiaso, oltre ai giardini storici che ospitano Ninfeo e una grotta decorata a mosaici. La villa, in via San Bartolomeo degli Armeni 5, fu apprezzata anche da Peter Paul Rubens e Charles Dickens, segno della sua fama europea.

L’impegno a favore dei giovani di Palazzo Foundation viene declinato anche sul fronte dell’orientamento professionale. Il 21 marzo pomeriggio, gli spazi della villa ospiteranno invece un workshop dedicato alla divulgazione culturale, rivolto agli studenti del Liceo D’Oria e organizzato insieme a Open Aps, l’associazione di promozione sociale che attraverso il dialogo con il territorio trasforma la villa in un luogo condiviso, dove cultura e comunità crescono insieme.

In particolare l’incontro sarà tenuto da Marianna Pisanu, progettista e coordinatrice del Corso di Alta Formazione della Scuola Ianua dell’Università di Genova d:cult, e accompagnerà gli studenti alla scoperta di un profilo professionale emergente, sempre più centrale nella valorizzazione del patrimonio culturale: quello del divulgatore scientifico e culturale.

Open per Palazzo Foundation è l’iniziativa che unisce performance, laboratori e visite per raccontare in modo immersivo e contemporaneo il patrimonio di Villa Pallavicino delle Peschiere. Open, infatti, in sinergia con Palazzo Foundation, lavora alla valorizzazione della Villa come spazio vivo e accessibile, andando oltre le visite nozionistiche e puntando sul turismo culturale sostenibile.

«Queste iniziative arricchiscono il programma di attività di Palazzo Foundation, una fondazione nata dalla convinzione che il successo professionale debba tradursi anche in responsabilità culturale e sociale», ha dichiarato Filippo Fabbri, presidente di Palazzo Foundation e amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari. «In questo modo la tutela e la valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere vengono realizzate sostenendo anche progetti educativi e culturali rivolti ai giovani e promuovendo un turismo culturale sempre più sostenibile».

I prossimi appuntamenti

A seguire sabato 11 aprile sarà possibile prenotare altre visite guidate. Un laboratorio per bambini e famiglie con attività ricreative dedicate alla Villa è invece in programma il 16 maggio. Maggiori info qui e qui.

Per accedere alla prenotazione consultate: Prenotazioni attività a Villa delle Peschiere

Prenotazione obbligatoria e biglietti entro le 48h precedenti a questo link.

Palazzo Foundation Ets è la fondazione istituita dal broker assicurativo Lockton P.L. Ferrari per promuovere il recupero e lo sviluppo della vocazione culturale del complesso monumentale di Villa Pallavicino delle Peschiere, sede del quartier generale della società a Genova. Il calendario degli eventi, le modalità di accesso alle visite, anche guidate, e ulteriori informazioni sono disponibili su www.palazzo-foundation.org