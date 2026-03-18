Start 4.0 affida a Circle due incarichi di consulenza avanzata per l’open innovation

Il Centro di Competenza Start 4.0 ha affidato a Circle due servizi di consulenza avanzata per l’innovazione di processo finalizzato ad aumentare la competitività aziendale nei settori porti, trasporti e logistica, attraverso l’introduzione strutturata di logiche di open innovation.

L’incarico rientra nelle attività finanziate dal Pnrr – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, investimento 2.3, con fondi dell’Unione europea – Next Generation Eu, e ha l’obiettivo di accompagnare l’impresa beneficiaria nella definizione di un piano strategico pluriennale di innovazione, nella creazione di network europei qualificati e nella capacità di attrarre finanziamenti nazionali ed europei a supporto dello sviluppo del business.

I progetti prevedono attività di scouting tecnologico e progettuale, supporto alla strutturazione di partenariati internazionali, definizione di processi interni per l’open innovation e sviluppo di competenze strategiche legate a digitalizzazione, sostenibilità, decarbonizzazione e transizione energetica applicate alla logistica e ai sistemi portuali con particolare riferimento ai temi ESG e all’utilizzo dell’idrogeno.

«Questo incarico conferma il ruolo di Circle come partner industriale e strategico nei percorsi di innovazione aperta per i settori della logistica e dei trasporti – ha dichiarato Alexio Picco, managing director del Gruppo Circle -. Lavorare insieme a Start 4.0 significa contribuire concretamente al trasferimento tecnologico e alla competitività delle imprese, mettendo a valore competenze, network europei e capacità progettuale per trasformare l’innovazione in risultati misurabili».

«Attraverso questo incarico a Circle rafforziamo il ruolo di Start 4.0 come abilitatore di crescita e competitività per le imprese dei settori portuale, logistico e dei trasporti – dichiara Georgia Cesarone, cto di Start 4.0 -. L’introduzione strutturata di logiche di open innovation non rappresenta solo un’evoluzione organizzativa, ma un vero acceleratore economico: consente alle aziende di attrarre finanziamenti nazionali ed europei, sviluppare progettualità ad alto valore aggiunto e posizionarsi in modo più solido nei mercati internazionali. Le risorse del Pnrr, gestite da Start 4.0 in questo contesto, generano quindi un effetto leva concreto».

Il servizio di consulenza porterà alla realizzazione di un piano di innovazione orientato a progetti co-finanziati, report di networking internazionale, una proposta progettuale strutturata e procedure interne di monitoraggio basate su kpi, in linea con gli obiettivi industriali dell’impresa finale beneficiaria.