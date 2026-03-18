Servizio Civile: 10 posti alla Croce Bianca Genovese

Dieci posti disponibili alla Croce Bianca Genovese di piazza Palermo per il Servizio Civile Universale e due open day dedicati ai giovani che vogliano saperne di più su questa opportunità. La storica Pubblica Assistenza genovese apre le porte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un anno di formazione, impegno civico e servizio alla comunità.

Per presentare il progetto, le sedi, i referenti e supportare i candidati nella compilazione della domanda, l’Associazione organizza due incontri informativi gratuiti:

martedì 25 marzo dalle 21 alle 22 , incontro online aperto a tutti gli interessati in modalità webinar (qui il link di accesso Meet);

, incontro online aperto a tutti gli interessati in modalità (qui il link di accesso Meet); sabato 28 marzo dalle 10 alle 13, open day in presenza presso la sede della Croce Bianca Genovese (piazza Palermo 25r – Foce).

Durante gli incontri sarà possibile conoscere più da vicino le attività dell’Associazione, ricevere informazioni sul progetto da chi sta attualmente vivendo questa esperienza e ottenere supporto pratico per l’invio della candidatura.

I volontari selezionati prenderanno parte al progetto “We reSCUe: Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria”, affiancando gli operatori della Croce Bianca Genovese nelle attività quotidiane di assistenza alla popolazione. Un’esperienza che consente di conoscere da vicino il mondo del soccorso, acquisire competenze utili e contribuire concretamente alle attività sul territorio.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali, organizzate in modo compatibile con eventuali esigenze di studio o lavoro. Ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro e il servizio svolto costituisce punteggio e/o requisito preferenziale in molti concorsi pubblici.

«Il Servizio Civile rappresenta una delle opportunità più importanti per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della solidarietà, per scoprire cosa significa aiutare concretamente gli altri e sentirsi parte attiva della propria comunità», sottolinea Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese. «Entrare nella nostra Associazione significa vivere un anno di formazione, impegno e crescita personale, partecipando concretamente alle attività di soccorso e assistenza ma anche aiutando in sede. Invitiamo i ragazzi e le ragazze del territorio a cogliere questa occasione: è un’esperienza che permette di acquisire competenze, conoscere il valore del lavoro di squadra e contribuire ogni giorno a fare la differenza nella vita delle persone. È un’esperienza che arricchisce non solo chi riceve aiuto, ma soprattutto chi sceglie di mettersi al servizio degli altri».

Le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 dell’8 aprile, esclusivamente online sulla piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a questo link.

Per candidarsi alla sede della Croce Bianca Genovese è necessario selezionare il progetto “We reSCUe: Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” (codice progetto PTXSU0005725011897NMTX) e indicare il codice sede 149109, corrispondente alla Pubblica Assistenza. L’accesso alla piattaforma avviene tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) possedendo il relativo Pin ricevuto al momento del rilascio e l’app CieId installata sul proprio smartphone.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio tramite i canali social @crocebiancagenovese, oppure una mail a comunicazione@crocebianca.it. In alternativa ci si può recare di persona presso la sede di Piazza Palermo 25r, in zona Foce.