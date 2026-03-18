Rapallo, due concorsi per assunzione di personale a tempo determinato

A Rapallo sono stati pubblicati due concorsi per potenziare l’organico del Comune a tempo determinato nel settore dei Servizi alla Persona.

La prima procedura riguarda la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parziale, con un impegno di 28 ore settimanali, di un funzionario amministrativo inserito nell’area dei funzionari ed elevata qualificazione. Tale figura opererà nell’ambito delle attività legate al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026, in attuazione del decreto interministeriale del 2 aprile 2025. Gli interessati a questa posizione possono presentare la propria candidatura entro le 12 del 2 aprile 2026, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica InPA.

Parallelamente, l’amministrazione ha indetto un concorso pubblico per esami dedicato all’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria Area Istruttori, da inserire presso il Settore 4 – Servizi alla Persona. In questo caso, l’inserimento avverrà tramite un contratto di formazione e Llavoro (Cfl) della durata di 12 mesi a tempo pieno e determinato. Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è fissato per le 12 del 7 aprile 2026, sempre tramite il portale InPA.

Per entrambi i profili, i candidati sono invitati a consultare attentamente i requisiti di ammissione e le specifiche prove d’esame indicate nei rispettivi bandi presenti sul portale InPA o nella sezione concorsi del sito del Comune di Rapallo.