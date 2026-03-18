Imperia, inaugurata area verde nel campo sportivo Lagorio

Il vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro e il sindaco di Imperia Claudio Scajola hanno inaugurato oggi pomeriggio, al campo sportivo di atletica “Angelo Lagorio”, una delle quattro nuove aree verdi realizzate nell’ambito del progetto “Le radici dello Sport“, promosso in occasione della nomina della Liguria a “Regione Europea dello Sport 2025”.

L’iniziativa, che tocca la sua terza tappa dopo quelle di Savona e La Spezia, ha permesso la piantumazione di 11 piante – tra cui cipressi, lecci e cercis – inserite nell’area verde in prossimità del campo sportivo. Nel complesso, la misura prevede la messa a dimora di 120 alberi e coinvolge i quattro capoluoghi di provincia liguri: un’eredità concreta e duratura lasciata dall’anno speciale appena concluso per la Liguria sportiva.

“Ogni nuova piantumazione rappresenta un ringraziamento a tutte le associazioni del territorio che hanno ricevuto patrocini o contributi regionali nel corso del 2025 e hanno animato il palinsesto sportivo ligure grazie all’organizzazione di eventi e manifestazioni partecipate e di alto livello – spiega Ferro. – Grazie a ‘Le Radici dello Sport’ la nostra riconoscenza si trasforma in un’eredità green e duratura, che possa crescere nel tempo e ricordare il fantastico anno che abbiamo vissuto insieme al nostro tessuto sportivo e sociale”.

“L’inaugurazione di oggi al campo Lagorio – ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola – è un gesto simbolico di grande valore che unisce il rispetto per l’ambiente alla promozione della cultura sportiva. Grazie alla sinergia con Regione Liguria, arricchiamo un’area già centrale per la nostra comunità con nuovi spazi verdi. Questi alberi non sono solo un elemento di decoro urbano, ma rappresentano le radici profonde che legano Imperia allo sport e ai valori di salute e aggregazione che esso esprime. È il segno tangibile di una città che cresce, investe sul futuro dei giovani e valorizza il lavoro straordinario svolto dalle nostre associazioni sportive”.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alla Qualità Urbana del Comune di Imperia Ester D’Agostino e i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio, i cui nomi compaiono sul cartello celebrativo installato nell’area a ricordo dell’iniziativa.